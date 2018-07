67,52% de réussite au baccalauréat

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

La wilaya de Boumerdès a enregistré un taux de réussite de 67,52% au baccalauréat 2018. Selon la direction de l’éducation de la wilaya, les communes ayant enregistré les meilleurs taux de réussite sont Bordj Ménaïel, Naciria, Khemis El Khechna et Ouled Moussa. Selon toujours la même source, 64 candidats ont obtenu entre 17 et 18/20 de moyenne. La meilleure moyenne a été décrochée haut la main par Asmae Ghazibaoune du lycée Rabah Tariket d’El Kerma avec 18,60 /20. Notre source indique que ce taux important de réussite fait de la wilaya de Boumerdès l’une des meilleures à l’échelle nationale. Comme rapporté dans l’une de nos précédentes éditions, le nombre de candidats inscrit aux épreuves du baccalauréat (BAC) session juin 2018 dans la wilaya de Boumerdès était de 12 383, dont 7 221 filles. Sur la totalité de ces candidats, 4 404 sont des candidats libres, dont 2 232 filles, et 19 candidats issus du centre de rééducation de Tidjelabine. Le nombre de candidats aux épreuves de Tamazight se chiffrait à 677 candidats. Les candidats aux besoins spécifiques était au nombre de trois. Hocine Amrouni