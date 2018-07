Élargir la manifestation à d’autres municipalités

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

A l'initiative de l'APC d'Agouni Gueghrane, une rencontre qui a regroupé plus d'une dizaine de présidents d’assemblées populaires communales de la wilaya de Tizi- Ouzou a eu lieu hier, pour lancer les préparatifs de la célébration du centenaire de Slimane Azem, né le 18 septembre 1918. Dans son allocution d'ouverture, au siège du comité du chef-lieu communal, le maire de la commune hôte, Farid Bachouche, a insisté sur «l'importance de réussir les festivités marquant cet événement pour rendre hommage à ce monument de la chanson et de la culture algérienne, et même au-delà, de part la dimension universelle de ses œuvres artistiques, théâtrales et poétiques.» À cet effet, l'édile communal a annoncé que pour débuter ce centenaire, la première semaine culturelle sera lancée à la fin du mois d'Aout, et sera consacrée à faire connaître cet homme attaché à ses origines, mais contraint à l'exil, à travers des expositions et des témoignages qui valoriseront encore plus ses œuvres artistiques. Cette semaine sera aussi une occasion de débattre sur le parcours de cet homme, avant et après son exil en France, durant l'année 1959. Les présidents d'APC qui ont pris part à la rencontre ont tous félicité l'Assemblée communale d'Agouni Gueghrane pour l'initiative de célébrer ce centenaire, tout en prenant l'engagement d'y participer activement. À titre d'exemple, à Ait Bouadou, à travers l'association Tamkadbout, a décidé de dédier le festival du théâtre de montagne à Slimane Azem. D'autres associations vont certainement leur emboîter le pas, comme ont annoncé les présents, qui, unanimement, ont affiché leur volonté de participer aux différentes activités. Avant la clôture de cet hommage qui s'étalera sur une année, les participants à la rencontre ont lancé un appel à toutes les associations culturelles de la wilaya, pour les inviter à inscrire leurs actions autour de l'œuvre et du parcours de cet homme d’exception qu’a été Slimane Azem.

Merzouk Haddadi.