Pour célébrer le premier anniversaire de la marche historique du livre, observée le 29 juillet de l’année passée par des citoyens d’Aokas, suite à l'interdiction d’une série de conférences, l’association culturelle Azday Adelsen N’Weqqas organise, depuis hier, un salon du livre sous le thème «Livre et citoyenneté». Hier après-midi donc, le centre culturel Rahmani Slimane d’Aokas a abrité une conférence-débat animée par Arman Vial autour de son roman «Mon chemin de terre», alors que pour après-demain, en fin d’après-midi, il sera organisé une table ronde sur la citoyenneté et la liberté d’expression du point de vue juridique et sociologique. La soirée de jeudi prochain sera consacrée aux chants et à la poésie alors que la clôture interviendra dans l’après-midi de samedi, par une conférence-débat avec des juristes. Durant toute la semaine, il y aura une exposition d’articles et de photos relatifs à l’événement.

A Gana.