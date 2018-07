Le projet de la ZI de Souama abandonné ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 181 lecture(s)

L’entêtement des exploitants des terres situées dans le périmètre devant servir d’assiette pour la réalisation de la zone industrielle de Souama, dans la daïra de Mekla, source de blocage du projet, a-t-il déjà poussé les autorités à abandonner définitivement l’option?

Ce projet annoncé en 2011 est-il désormais abandonné par les pouvoirs publics qui ont annulé le décret exécutif du 11 avril 2012, pour le remplacer avec un nouveau texte législatif paru dans l’avant-dernier journal officiel, le n° 39. Si aucune raison de cette annulation, si elle venait à se confirmer, n’est donnée, il est clair que l’exclusion du projet de la ZI de Souama du nouveau décret exécutif qui maintient, à contrario, celles de Draâ El-Mizan et de Tizi-Gheniff, au sud du chef-lieu de wilaya, est liée à l’opposition ferme des riverains. La promulgation de ce décret sonne-t-il, ainsi, la récréation à toutes les initiatives et démarches visant à solutionner le point d’achoppement qui bloque l’avancée du projet pour lequel 9 milliards de dinars avaient été alloués pour sa viabilisation. Les efforts de l’APW de Tizi-Ouzou, conduite par son président Youcef Aouchiche, ayant organisé le 2 juillet dernier une séance de travail au siège de l’APC de Souama même, en présence de certains directeurs de l’exécutif de la wilaya, ont fait flop. «Nous sommes là pour trouver des solutions car nous devons être conscients qu’il s’agit de l’avenir de notre wilaya. Il faut des compromis et des concessions de part et d’autre, afin de régler ce problème de blocage dans le cadre du respect de la réglementation», avait déclaré le P/APW à l’assistance conviée à cette réunion en annonçant la tenue d’autres réunions «pour arriver à une solution définitive à ce problème de blocage». Un espoir dénué de coloration politique qui a fini par être déteint par la promulgation du décret n° 18-167 du 26 juin 2018 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de zones industrielles dans certaines wilayas, excluant le projet de la ZI de Souama. Un coup de massue inattendu pour tous ceux qui activent pour débloquer la situation et voir leur région bénéficier d’atouts économiques créateurs d’emplois et de richesses. «Nous accordons beaucoup d’intérêt à ce projet et à la relance du secteur économique dans la wilaya. La relance de l’investissement ne peut se faire sans la viabilisation et la création de zones industrielles ou de zones d’activités prévues, dont celle de Souama», a expliqué le P/APW lors de cette réunion. Les comités de villages de la région ne seront pas moins déçus que les membres de l’APW, étant déjà sur le front pour voir aboutir le projet. Un projet trois fois plus consistant que ceux maintenus à Draâ El-Mizan et à Tizi-Gheniff en termes de superficie, puisque la zone de Souama allait être érigée sur une étendue de plus de 372 ha contre 116,5 ha pour celle du sud de la wilaya. Selon les comités de villages de Souama, le projet de la ZI avait déjà suscité l’intérêt de gros investisseurs, à l’instar de la firme américaine des sodas, Coca-Cola, une société turque de détergents et produits d’hygiène, une marque d’usinage de véhicules ainsi que la marque au lion qui semblerait avoir manifesté son intérêt à s’y implanter après qu’elle eut fort à faire dans l’Oranie. Les comités de villages n’ont pas raté l’occasion de citer ces marques internationales pour tenter de convaincre les opposants au projet de la ZI. Peine perdue, puisque l’entêtement de ces derniers a eu finalement raison sur les démarches des uns et des autres, dans l’espoir de démêler le nœud empêchant le projet de passer au travers du chas d’une aiguille trop aiguisée !

M. A. T.