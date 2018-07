Plus de 2 200 nouvelles places pédagogiques disponibles

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

«L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira dispose d’une capacité d’accueil de plus de 2 200 nouvelles places pédagogiques sur douze facultés, pour les nouveaux bacheliers qui seront admis pour l’année scolaire 2018/2019».

C’est du moins ce qu’a annoncé, hier, M. Aïssaoui Mohammed vice-recteur chargé de la pédagogie, au cours du lancement des journées portes ouvertes sur l’université, organisées au niveau de la bibliothèque centrale. Le même responsable ajoutera en substance que l’université Akli Mohand Oulhadj est disposée à multiplier ces capacités d’accueil, si un nombre important de nouveaux bacheliers optent pour l’université de Bouira. «Chaque nouvel étudiant disposera d’une place pédagogique, car on ne peut pas refuser un étudiant faute de place. Nous allons développer un système de rotation au niveau de chaque faculté, comme cela a été le cas durant ces dernières années, où nos étudiants et nos enseignants travaillaient durant les journées de samedi afin de couvrir le manque de place pédagogique», assurera-t-il. M. Aïssaoui avouera, toutefois, que l’université de Bouira souffre actuellement d’un déficit de plus de 5 000 places pédagogiques, vu le nombre important d’étudiants inscrits ces dernières années au niveau de ces 12 facultés. «Nous avons un nombre total d’étudiants avoisinant les 23 000 inscrits, alors que nos capacités d’accueil sont estimées à hauteur de 17 000 places pédagogiques. N’empêche, nous allons continuer à accueillir convenablement et à former nos étudiants à l’université de Bouira», soutient-il. Le même responsable annoncera, par ailleurs, la réception dès le mois de septembre prochain de 1 000 nouvelles places pédagogiques et d’un nouveau siège du rectorat, au niveau du pôle universitaire de Bouira. Interrogé à propos de l’ouverture de nouvelles filières ou spécialités pour l’année prochaine, M. Aïssaoui a avancé qu’aucune nouvelle filière ne sera ouverte l’année prochaine à l’université de Bouira, suite aux nouvelles mesures du ministère de l’Enseignement supérieur pour la remise à niveau des spécialités et des domaines de l’enseignement supérieur avec le système LMD. «Nous avons demandé l’ouverture de deux nouvelles spécialités en Master professionnel, et nous attendons l’aval du ministère. Mais nous n’avons aucune nouvelle spécialité en Licence prévue pour l’année prochaine», a-t-il affirmé. Du côté de la direction des œuvres universitaires de Bouira (DOU), l’on annonce la réception d’une nouvelle résidence universitaire de 1 500 lits pour filles, ce qui portera les capacités d’accueil des résidences universitaires à hauteur de 3 500 lits. À noter que les journées portes ouvertes se poursuivront jusqu’au 30 juillet prochaine, au niveau de la bibliothèque centrale de l’université. Les nouveaux bacheliers pourront recevoir des explications, des informations et des orientations concernant les modalités d’inscription à l’université, les formations disponibles à l’université de Bouira, ainsi que sur la vie universitaire. Les nouveaux bacheliers pourront même faire leur préinscription au niveau de l’université de Bouira, puisque l’ensemble des moyens matériels et humains seront mis à leur disposition, dès demain, 26 juillet.

Oussama Khitouche