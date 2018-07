La menace du moustique tigre est là !

Par DDK | Il ya 1 heure | 174 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

La bestiole au nom scientifique ‘’Aedes albopictus’’, communément appelé moustique tigre, menace Alger, Jijel, Oran et Tizi-Ouzou. Vecteur de maladies graves comme le Chikungunya, la dengue ou le Zika, il prolifère dans les zones humides et sur le littoral. Surtout dans les eaux stagnantes et là, nous sommes particulièrement touchés, parce que la wilaya de Tizi-Ouzou est l’une, appelons les choses par leurs noms, des villes les plus sales d’Algérie. Des mares d’eau, des dépotoirs, des détritus jetés à ciel ouvert et au petit bonheur la chance, peuplent les espaces urbains et ruraux sans distinction. Ces décharges d’ordures, ces nids à microbes, ces lieux pestilentiels demeurent des bouillons de cultures menaçant la santé de tout un chacun, mais les instances concernées semblent ou ignorer le problème ou occupées par d’autres urgences plus instantes. Que nous soyons imperturbables face à ce risque terrible, nous n’en sommes pas plus protégés. Ce qui nous amène à jouer avec notre santé. Pas que cela, il est des risques plus dangereux encore, tel que les pesticides dont les agriculteurs usent et abusent pour, soi-disant, protéger leurs plantations… Et notre santé alors ! Il est au demeurant, néfaste pour le bien-être des populations de s’exposer aux piqures de ces insectes, comme de manger des fruits ou légumes ayant subi ces épandages à la en veux tu en voilà, de pesticides-poisons. Il est clair que le bio reste la seule façon de cultiver sainement et sans danger pour le consommateur. Et les méthodes existent, tout le monde les connaît, pour produire des produits propres et pour se prémunir contre ces bestioles, il suffit de faire attention à ne pas jeter les ordures ménagères n’importe où, et ne pas créer des espaces nuisibles à l’homme et aux animaux. Cela dit, il y a des moyens qui prémunissent contre tout, à condition que nous utilisions ce qu’il faut là où il faut, sans excès et sans faire semblant. L’hygiène est le maître mot, pour nous préserver des maux qui nous menacent de toutes parts.

S. A. H.