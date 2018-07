«Retards sur tous les chantiers !»

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

Une délégation de l’APW de Tizi-Ouzou, conduite par son président, accompagnée du directeur du tourisme et d’autres cadres du secteur, était, dimanche, sur plusieurs chantiers des hôtels de la wilaya en réhabilitation.

L’objectif de la visite est de pousser les entreprises en charge à redoubler d’efforts pour achever les travaux dans les délais. C’est le cas de l’hôtel El Arz de Tala Guilef. Un projet d’une grande importance pour le développement du tourisme au niveau de la région et même au niveau national. Lors de cette sortie, la délégation a, également, visité la nouvelle ZET de Tizi Oujaâboub, sise dans la commune de Bounouh. «Tala Guilef c’est un trésor qui peut changer en bien toute la région. Les fonds ont été mobilisés, alors il n’y a aucune raison pour ne pas aller vite. Nous ferons de notre mieux pour que les délais de réalisation soient respectés, il y va de la crédibilité des institutions de l’État algérien. Ceux qui avancent des délais doivent les assumer et les respecter. Qu’il ait un report de deux semaines, d’un mois ou même de deux mois c’est tolérable, mais qu’on reporte pour des années, ça devient intolérable. Tous les chantiers et les projets lancés au niveau de notre wilaya accusent des retards. Nous sommes là justement pour pousser les entreprises et les directions concernées à accélérer la cadence des travaux. Ce sont là des projets vitaux pour la relance d’une dynamique économique durable. Nous en faisons notre cheval de bataille», a indiqué le P/APW, M. Aouchiche en marge de sa visite.



Tous les établissements hôteliers en chantier

Quasiment l’ensemble des établissements hôteliers de la wilaya de Tizi-Ouzou sont en chantier et le constat n’est, malheureusement, pas encourageant puisque le retard est le dénominateur commun, notamment pour Amraoua, Tamgout et El Arz de Tala Guilef. Concernant les projets de l’ETK (Entreprise touristique de Kabylie), notamment Lala Khedidja, Belloua et le Bracelet d’argent d’Ath Yenni, la donne est plutôt sous de bons auspices puisque l’entreprise en charge des travaux, malgré la faiblesse des montants qui lui sont accordés l’ayant d’ailleurs contrainte à faire fi des travaux d’extension, même les travaux à un rythme acceptable et la réception desdits projets est prévue avant l’expiration des délais officiels. Faut-il rappeler encore au passage que l’hôtel de Tamgout, dans la commune de Yakouren, Amraoua, Belloua, Lala Khedidja au niveau du chef-lieu de wilaya, le Bracelet d’argent à Ath Yenni et l’hôtel El Arz à Tala Guilef sont toujours fermés. Des hôtels totalisant 1 500 lits ont ainsi tous été fermés d’un seul coup pour leurs réhabilitations et modernisations. Une situation qui a été à l’origine de la diminution sensible des capacités d’hébergement de la wilaya. La wilaya dispose, certes, d’une trentaine d’établissements privés, mais leurs capacités d’accueil ne dépassent pas les 1 200 lits. Concernant l’avancement des travaux au niveau des différents chantiers, le constat est malheureusement peu réjouissant, notamment pour les hôtels gérés par l’entreprise de gestion touristique du centre (EGTC). Les retards sont conséquents au niveau de l’hôtel de Tamgout fermé depuis deux années. Les travaux peinent à atteindre les 20%. Pour ce qui est de l’hôtel Amraoua, lui aussi fermé pour des travaux de modernisation mais l’entreprise sous traitante avait plié bagage après juste avoir effectué les travaux de démolition. A présent les travaux ont repris mais ils ne seront sûrement pas finalisés aux délais impartis. Le délai initial est de 18 mois, mais le retard enregistré fera à coup sûr repousser la date d’achèvement des travaux. Au niveau de l’hôtel El Arz, un montant de 422 millions de centimes a été alloué pour mener à terme le chantier. L’ordre de service de démarrage des travaux a été délivré le 10 novembre dernier à une entreprise turque, mais l’entame des travaux n’a eu lieu qu’il y a quelques semaines à cause surtout des conditions climatiques difficiles qui sévissaient en période hivernale. Signalons que le complexe touristique de Tala Guilef qui englobe l’hôtel El Arz, un centre animé, le restaurant d’altitude et l’hôtel village, d’une capacité de 550 lits, a été incendié en 1994 lors de la décennie noire. Sur place, le constat est affligeant puisque toutes les structures ont été incendiées et endommagées laissant place à une désolation monstrueuse. Hormis les carcasses des bâtiments encore en place, tout le reste est à refaire. Pour ce qui est des hôtels Belloua, Lala Khedidja du chef lieu de Tizi-Ouzou et le Bracelet d’argent d’Ath Yenni, leur réception est prévue théoriquement pour la fin de l’année 2018. L’entreprise est sur place et fait le maximum pour avancer, mais... Mieux, la réception des trois établissements est prévue pour le 1er novembre prochain, soit avant la fin de l’année, a tenu à affirmer le DG de l’ETK. Mais… Ce dernier a soulevé plusieurs contraintes, pour anticiper un éventuel report quasi certain, notamment les actes de propriété et «l’insuffisance des enveloppes financières qui lui sont accordées, chose qui l’ont contraint à geler les travaux d’extension prévus, se contentant juste des travaux de réhabilitation. Concernant la zone d’extension touristique de Tizi Oujaâboub, dans la commune de Bounouh, relevant de la daïra de Boghni, d’une superficie de 118 hectares, son décret de création est prêt et il ne reste plus qu’à lancer l’étude pour la répartir en lots et les mettre à la disposition des investisseurs, dont cinq ont déjà déposé leur dossier de création de projet au niveau de la direction du tourisme de Tizi-Ouzou.

Le directeur du tourisme se veut rassurant, malgré tout !

Le directeur du tourisme de la wilaya, M. Rachid Gheddouchi, questionné sur le nombre d’hôtels et les capacités d’accueil dont dispose la wilaya de Tizi-Ouzou, a fait savoir : «Nous disposons de 45 hôtels, dont 31 sont opérationnels et qui ont une capacité d’accueil de 1 500 lits. Avec l’achèvement des travaux de réhabilitation des hôtels de l’État, notre capacité d’accueil passera à 2 542 lits, ce qui reste toujours insuffisant. Il faut savoir que la wilaya a besoin d’au moins de 4 000 lits». Le même responsable a signalé aussi que «33 projets d’investissement privés sont en cours de réalisation et renforceront les capacités d’accueil de la wilaya, une fois achevés, avec 1 600 lits supplémentaires». Il est à rappeler que les six hôtels (Amraoua, El Arz, Tamgout, Lala Khedidja, Belloua et le Bracelet d’argent) ont bénéficié d’un programme de modernisation et de réhabilitation d’un montant de 1 315 milliards de centimes. À propos de la saison estivale et des projets de modernisation des hôtels de l’ETK et de l’EGTC, le directeur du tourisme dira : «La saison estivale se déroule dans de bonnes conditions, malheureusement, il y a eu trois décès jusqu’à présent dans des plages non surveillées. En dehors de ça, le problème du squat, l’accès aux plages, tout cela est maîtrisé. La prestation reste payante, c’est chose normale. Louer une tente, une table ou des chaises est automatiquement payant. Concernant l’ensemble des hôtels en réhabilitation, notamment l’hôtel Amraoua dont le chantier a repris depuis le 16 juillet dernier, les travaux avancent depuis la dernière visite du ministre du Tourisme dans la wilaya. Les entreprises ont renforcé leurs équipes et les travaux avancent. Il y a quelques jours, une commission nationale dépêchée par le Ministère a constaté de visu que la cadence des travaux est appréciable. Pour l’hôtel de Tamgout, la cadence a carrément doublé et l’établissement sera aussi réceptionné à la fin de l’année. Les quatre hôtels seront prêts pour la fin de l’année, c’est déjà bien en attendant les hôtels de l’EGT centre,» avance Gheddouchi.

Hocine T.