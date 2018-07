«Pour un tourisme qui ne nuit pas à la nature»

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

«Nous sommes favorables à l’affectation de cette parcelle pour le tourisme. Nous sommes pour le développement d’un tourisme durable, mais nous ne voulons pas d’un tourisme qui va nuire à la nature. Nous avons recensé onze influents qui se déversent dans les oueds et qui vont contaminer toutes les sources, chose qui va être à l’origine d’une catastrophe écologique. On demande à ce qu’il y ait une station d’épuration pour régler le problème. Actuellement, pendant la rénovation de l’hôtel El Arz, nous assistons à des actions de vandalisme. Sans nous consulter, l’entreprise est en train de jeter ses gravas à l’intérieur de la forêt. Ils ont mutilé treize cèdres. Nous les avons avertis mais sans écho. C’est inadmissible ! On est favorable mais pas au point de délabrer les lieux, c’est notre préoccupation».

Propos recueillis par H. T.