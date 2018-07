Plus de 120 artisans attendus aujourd’hui

Par DDK | Il ya 47 minutes | 90 lecture(s)

Le bijou d’Ath Yenni sera de nouveau à l’honneur, avec la fête qui lui est dédiée à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 3 août prochain.

Deux sites abritent l’événement, le collège du village et la maison de jeunes. Le Fête du bijou d’argent de Béni Yenni durera donc toute une semaine au grand bonheur des artisans, des visiteurs et de la population locale. Les organisateurs de la manifestation, dont l’APC et le comité communal des fêtes, sont en train d’opérer les dernières retouches pour réussir cette 15e édition et atteindre l’ensemble de ses objectifs. Plus de 120 artisans sont attendus pour exposer leurs produits. 80 exposants seront des spécialisés dans le bijou d’Ath Yenni, les autres proposeront des produits d’autres régions de la wilaya. Nous apprenons par ailleurs que les organisateurs ont l’intention de faire toutes les démarches nécessaires pour la classification du bijou d’Ath Yenni au patrimoine de l’humanité et pour le labelliser. L’on souligne également que les artisans bijoutiers butent toujours sur le problème de l’indisponibilité de la matière première et sa cherté sur le marché parallèle. «AGENOR nous a oubliés et cela dure depuis 15 ans. Cet organisme ne fait rien pour assurer la promotion de nos produits. Nos quotas en argent et en corail ne nous sont plus livrés depuis 15 ans. Nous nous retrouvons contraints de nous rabattre sur le marché noir et les prix sont exorbitants. Que font les responsables du secteur, pourquoi n’installent-ils pas les mécanismes nécessaires pour nous approvisionner à des prix normaux ? Il faut également mettre un terme au produit contrefait qui nous vient de l’étranger, si l’on veut vraiment pérenniser le bijou authentique d’Ath Yenni», s’insurge un artisan. Un autre artisan parlera lui du poinçonnage : «L’agence de Tizi-Ouzou ne sert à rien. Au lieu d’assouplir la procédure d’obtention du poinçon de garantie, les services de garantie ont imposé une procédure draconienne». L’espoir de voir enfin le bijou d’Ath Yenni reprendre ses couleurs, ses lettres de noblesse et recouvrer sa santé d’antan est sur les lèvres de toute la population locale. Car, comme nous le dira un villageois, «à Ath Yenni, quand le bijou va, tout va».

Hocine T.