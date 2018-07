Un tronçon de 1,5 km mis en service hier

Par DDK | Il ya 46 minutes | 103 lecture(s)

Après quatre ans de travaux, un premier tronçon du chantier d’aménagement et de modernisation de l’ancienne route des gorges de Kherrata a été enfin livré, hier.

En effet, un tronçon d’un kilomètre et demi a été mis en service, hier, par le wali intérimaire de Béjaïa, M. Toufik Mezhoud. Il a été déjà souligné, par le passé, que la mise en service de la route longeant les gorges de Kherrata se fera partiellement et graduellement jusqu’à l’achèvement total du projet à la fin de l’année prochaine. Ce projet, qui consiste en l'aménagement de la route actuelle en deux voies bidirectionnelle sur 7,6 km, comprend la réalisation de ponts, d’estocades, de dalots, de tunnels de creusement et de tunnels de protection, de murs de soutènement et protection de flans de montagne. Une enveloppe de neuf milliards de dinars a été dégagée pour sa réalisation dans le but d’assurer une meilleure fluidité de la circulation sur cet axe routier, reliant Béjaïa à Sétif, fortement emprunté à longueur d’année. Lancé en 2014 pour un délai initial de 28 mois, ce projet a connu un retard à cause de contraintes d’ordre technique, ce qui a nécessité un changement dans sa conception et d’autres problèmes d’ordre financiers. L’entreprise turque Ozgün a obtenu un prolongement du délai de réalisation et de livraison dudit projet jusqu’à 2019. Pour rappel, le montant initial alloué pour sa concrétisation, qui consiste en l'aménagement de la route actuelle en deux voies bidirectionnelles sur 7,6 km, était de cinq milliards de dinars. Une fois réceptionné, ce projet qui comprend la réalisation de quatre ponts, des estocades, 17 dalots, 3 tunnels et 5 murs de soutènement, assurera une meilleure fluidité de la circulation avec la wilaya limitrophe de Sétif et désengorgera la RN9. Selon la DTP de Béjaïa, cette route, classée dans la catégorie A, «draine un trafic qui dépasse les 22 000 voitures/jour avec des pointes de 30 000 v/jour durant la période estivale et un pourcentage poids lourds avoisinant les 45%». Son aménagement et sa modernisation, explique-t-on, entre dans le cadre de la volonté des autorités du pays «d’améliorer le niveau de service et d’assurer le confort et la sécurité des usagers, ainsi que de faciliter les échanges entre le port de Béjaïa et les régions Est du pays». Il faut aussi signaler que la RN9, reliant la wilaya de Béjaïa à Sétif, présente un axe important et stratégique classé comme réseau économique de base (REB). En effet, ce tronçon routier lie le port de Béjaïa vers les wilayas de l’Est du pays, d’où la nécessité et l’urgence de livrer ce projet pour rendre fluide la circulation automobile et des poids lourds.

A. G.