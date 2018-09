Six nouvelles conventions paraphées

Par DDK | Il ya 4 heures 20 minutes | 223 lecture(s)

Six nouvelles conventions ont été signées, hier, à l’occasion de la rentrée de la formation professionnelle pour la session de septembre 2018, entre la direction de la formation professionnelle et d’autres partenaires. Il s’agit notamment de quatre convention-cadres et deux spécifiques entre la direction de la formation professionnelle et d’autres secteurs économiques. La première a été paraphée avec la direction des services agricoles (DSA) en vue d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage aux profits des agriculteurs, éleveurs, porteurs de projets agricoles ainsi que la prise en charge au niveau des établissements de la formation et d’enseignement professionnels, les besoins en formation continue du personnel et des cadres de la DSA. La deuxième a été signée avec la direction de la pêche et des ressources halieutiques. Elle permettra, explique-t-on, «d’assurer le perfectionnement et le recyclage aux profits des porteurs de projets, présenter des offres de formation selon les besoins». La troisième convention a été signée avec l’ANSEJ, dont l’objectif «est d’accompagner les sortants de la formation professionnelle dans le processus d’insertion et de développer l’esprit d’entreprenariat». La quatrième avec la CNAC visant à «améliorer les qualifications professionnelles en rapport avec les projets des chômeurs promoteurs dont l’âge varie entre 30 et 50 ans, sur le plan de gestion d’entreprise et organisation au profit de ces populations des cycles de formation qualifiante». Les deux dernières sont spécifiques au CFPA Karrad Rachid, où s’est déroulé d’ailleurs cette année la cérémonie officielle d’ouverture en présence du wali Mohammed Bouderbali. Le CFPA s’est engagé avec le musée régional du Moudjahid en vue de «bénéficier de cycles de formation dans la gestion des ressources humaines, des réseaux informatiques, comptable, de la bibliothèque, l’électricité bâtiment, la menuiserie aluminium et autres», et avec l’association Iqraa pour dispenser des formations qualifiantes aux personnes ayant achevé le cycle d’alphabétisation dans les spécialités tricot, initiation à l’informatique et piquage montage de vêtements. Cela rentre dans le cadre du dispositif alphabétisation-qualification». Ces conventions ont comme objectif, en outre, «d’accueillir des stagiaires pour leur stage pratique ou pour le stage de fin de cycle de formation pour les BTS, placement des apprentis en milieu professionnel, l’immersion professionnelle des formateurs, la formation production et la formation continue du personnel du partenaire», précisera le directeur de la formation professionnel de la wilaya, M. Louhi, lors de son allocution d’ouverture, à l’occasion la rentrée professionnelle qui a eu lieu hier, sous le slogan «L’amélioration de la qualité de la formation dispensée». À signaler que pour cette session, 11 827 nouveaux apprenants ont rejoint hier les bons des centres et instituts de formation à travers la wilaya, alors que le nombre global dépasse les 20 000 apprenants. Le wali, de son côté, a exprimé l’intérêt que porte l’État au secteur de la formation professionnelle à l’instar de l’éducation. Il a considéré qu’une économie forte passe forcément par une main d’œuvre forte et qualifiée.

Kamela Haddoum.