Former selon les besoins du marché du travail

Par DDK | Il ya 4 heures 18 minutes | 210 lecture(s)

Pour cette rentrée, le secteur de la formation professionnelle, dans la wilaya de Boumerdès, a réservé 1170 places pédagogiques pour l’agriculture et l’agroalimentaire, 1046 pour le secteur touristique (hôtellerie et restauration), 1500 pour le bâtiment et 700 autres pour l’électricité et l’électronique. La spécialisation selon les régions a été entamée depuis plusieurs années et cela est perceptible, notamment à Zemmouri où un centre spécialisé dans les métiers de la mer avait été ouvert. A Figuier également, le centre touristique Djenadi Larbi propose plusieurs formations en hôtellerie, restauration et intendance. Le nouveau pour cette rentrée, est l’arrivée de 32 spécialités dont cinq pour les stagiaires préparant un certificat de formation professionnelle spécialisée, 12 pour le certificat d’aptitude professionnelle (CAP), 7 pour les BT et 3 pour les préparations BTS. Parmi ces nouvelles formations, se trouve celle s’occupant de l’entretien des routes, métrologie et contrôle de qualité, réparation et installation de panneaux solaires. Près de 7530 stagiaires vont rejoindre les bancs des centres de formations à l’échelle de la wilaya. Le secteur a réussi à capter l’intérêt des élèves recalés de la troisième année secondaire au nombre de 2037 dont 872 vont poursuivre des formations en mode résidentiel et 1094 en mode apprentissage. Près de 4600 autres apprentis rejoindront les centres de formations professionnelles pour poursuivre des cours de spécialisation et ce dans le cadre de partenariats et conventions signés avec d’autres secteurs. Par ailleurs, la wilaya de Boumerdès est dotée de 47 établissements de formation professionnelle dont trois instituts spécialisés, un (1) centre pour l’accueil des personnes à besoins spécifiques à Corso, 18 centres de formation professionnelle (CFPA) et 8 annexes. Le manque est enregistré dans les établissements pour handicapés où un seul centre à Corso reçoit tout les stagiaires de cette catégorie sociale. Le coup d’envoi de la rentrée professionnelle a été donné, hier, par le wali depuis le centre du Sahel, Sabba Ali.

Y. Z.