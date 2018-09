Les inscriptions en apprentissage à fin octobre

Par DDK | Il ya 4 heures 18 minutes | 225 lecture(s)

Plus de 200 nouveaux stagiaires inscrits en mode résidentiel ont été reçus à l’occasion de la récente rentrée professionnelle qui a eu lieu hier. Ces derniers, répartis sur 8 spécialités, informatique, montage et réparation de lunetterie, pâtisserie, couture, secrétariat bureautique et électricité auto, s’ajouteront aux 440 stagiaires déjà en formation, tous modes confondus. Pour rappel, cette année, la spécialité électricité-auto introduite comme nouveauté au sein du CFPA, a attiré pas moins de 34 jeunes voulant acquérir ce métier aux débouchés professionnels prometteurs. En outre, deux autres spécialités, l’initiation à l’informatique et la réalisation des ouvrages de broderie à la main, ont été ouvertes à cette même occasion. Concernant le mode apprentissage, il est utile de rappeler que les inscriptions sont toujours en cours, jusqu’à la fin du mois d’octobre. «Ce qui étoffera, certainement, les effectifs de notre centre, puisque on enregistre déjà plus d’une vingtaine d’inscrits dans ce mode», nous dira la conseillère chargée des inscriptions. Lors de la cérémonie organisée à l’occasion de la rentrée, et après lecture de la lettre de motivation et d’encouragement du ministre du secteur, et la levée des couleurs nationales, le directeur de l’établissement a souhaité la bienvenue aux nouveaux stagiaires et les a rassurés quant à la mise en œuvre de tous les moyens et la mobilisation de toutes les ressources pour leur réussite et le déroulement de leur formation dans de très bonnes conditions.

Rabah. A.