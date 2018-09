La Fondation soutenue par les villageois

Par DDK | Il ya 2 heures 7 minutes | 369 lecture(s)

Le projet de réalisation du musée Matoub Lounès, sujet à polémique entre la sœur du défunt et sa veuve, Nadia, qui s’y oppose, vient d’avoir l’adhésion et le soutien de la population de la localité d’Aït Mahmoud.

Dans une déclaration rendue publique, des associations et deux comités de villages d’Aït Mahmoud, dont celui de Taourirt, ainsi par la Fondation qui porte le nom du Rebelle justifient leur avis favorable par le fait que «Lounès est le symbole de toute la Kabylie». «Nous sommes très fiers qu’il est né à Taourirt Moussa. Tout ce qu’on fera pour lui n’égalera jamais sa grandeur», explique Mokrane Louelh Mokrane, président d’une association culturelle locale. Pour démentir toutes les rumeurs selon lesquelles le village s’oppose à ce projet, l’ensemble du mouvement associatif, ladite Fondation et les deux comités de village de Taourirt Moussa et Tizi N’Tlakht ont donc dénoncé, via la même déclaration, dont nous détenons une copie, l’«intox et la manipulation» de certaines parties. «Nous avons décidé d’accompagner la construction dudit musée durant toutes les étapes de réalisation, de la première pierre jusqu’à son inauguration finale», est-il indiqué dans le document en question, par le biais duquel les signataires affichent clairement leur appui au projet. Réaffirmant, donc, leur «soutien indéfectible» à la concrétisation d’une telle structure, les rédacteurs du même communiqué affirment que les citoyens de Taourirt, «qui a enfanté le grand chantre rebelle, symbole de tous les Kabyles», ne peuvent que «saluer cette décision historique et accompagner activement ce projet», annonçant qu’une commission de concertation et de suivi «est née» à cet effet. Les signataires ont mis en garde, en conclusion, contre «toute tentative d’intox ou désinformation, qu’elles soit d’individus ou d’organisations malveillantes», visant à «semer le doute sur ce projet tant attendu».

Lyes Mechouek.