L’imbroglio que ne souhaite pas Matoub

Par DDK

Par S. Ait Hamouda

Le musée Matoub reste, entre le zist et le zeste, un sujet qui dérange certains et qui arrange d’autres. Cela dit qu’un musée ne marche pas, il n’y a pas de quoi fouetter un chat, mais en la demeure qu’est-ce qui peut empêcher la réalisation de celui-ci ? Que l’on dénonce ce projet pour des raisons objectives, d’accord, mais que l’on s’oppose pour s’opposer, il y a quelque chose que l’on ne comprend pas. Un musée sert la mémoire et de plus il invite, à l’éternité, l’âme d’un martyr de la démocratie et de l’identité. Sa femme est contre alors que sa sœur est pour, allez trouver une solution à cet imbroglio que les deux puissent se dégoter un terrain d’entente. L’une ne veut pas en entendre parler, c’est son droit, et l’autre le veut pour son frère, et c’est son droit. En attendant, le projet est gelé jusqu’à trouver une issue qui puisse arranger tout le monde. Cela veut dire que toutes les deux s’arrangent et essaient de rattraper le temps perdu dans des mésententes qui ne servent personne et voient comment solutionner ce problème ensemble dans l’entente. Rien ne sert ni l’épouse ni la sœur dans cette confusion qui n’arrange nul individu qui s’inquiète pour son identité et Matoub. L’heure est à la pensée, à Tamazight et à tout ce qu’a milité le défunt, pour lui et pour les siens, c'est-à-dire pour tous les Algériens qui l’aiment. Il a souhaité mourir pour ses idées que de vieillesse dans son lit, donc il mérite plus qu’un musée. Lorsqu’on réfléchie profondément, qu’est-ce qui importe, un musée ou une maison dont il n’a plus besoin, parce qu’il n’est plus là. Laisser les différences pour n’importe quoi là où elles sont et mener le combat, s’il en est, pour Matoub. Certainement que là elles serviront sa mémoire. C’est ce qu’il attend d’elles, non pas autre chose ! Qu’à cela ne tienne, Matoub a sacrifié sa vie pour l’Algérie, toute l’Algérie. Il était patriote et a aimé ce pays plus que bien de gens, donc il le mérite ce musée.

