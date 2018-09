392 enfants décédés sur les chemins des écoles

Par DDK | Il ya 4 heures 6 minutes | 195 lecture(s)

Trois cents quatre-vingt-douze (392) enfants sont décédés durant l'année scolaire 2017-2018, selon un bilan du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), rendu public en marge d'une campagne de sensibilisation lancée, hier, pour la protection des enfants scolarisés contre les accidents de la route. 392 enfants âgés de moins de 14 ans sont décédés et 5189 autres blessés durant la période allant de septembre 2017 à juin 2018, indique le CNPSR, ajoutant que "la plupart des victimes ont été déplorées sur les chemins des différents établissements éducatifs". A travers cette campagne de sensibilisation, organisée sous le slogan "pensez à vos enfants...réduisez la vitesse", le Centre vise "à préserver les enfants, notamment scolarisés, contre les accidents de la route". Le Centre a tracé un "programme varié" basé sur l'action de proximité sur le terrain pour la sensibilisation aux dangers des accidents de la route, avec la diffusion de spots publicitaires sur la protection des enfants scolarisés contre leurs risques, à travers les radios thématiques et locales et les chaines de télévision. Des SMS contenant le slogan de la campagne seront également envoyés aux conducteurs, en sus d'affiches qui seront installées à travers les grands axes routiers.