Les œuvres universitaires et le secteur de l’habitat critiqués

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

La session ordinaire de l’APW de Tizi-Ouzou a été ouverte, hier, au niveau de l’hémicycle Aissat Rabah, pour l’examen et l’analyse des situations des secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Dans son allocution d’ouverture, le P/APW Youcef Aouchiche a beaucoup insisté sur l’importance de libérer l’université et d’améliorer le cadre de vie de l’étudiant dans le milieu universitaire. «Le dossier de l’université est saisissant», dira d’emblée l’orateur. «Une infrastructure mal entretenue et détériorée, œuvres universitaires assurant un service minimaliste, insécurité généralisée, manque de places pédagogiques, retard dans la livraison des nouvelles infrastructures destinées au secteur, interférences de parties extra-universitaires qui tentent d’imposer leur loi notamment au sein des résidences universitaires et dans tous cela nous retrouvons des étudiants désorientés», constate le président de l’APW. Et de regretter le fait qu’ «en dépit les sommes faramineuses destinées à ce chapitre, les étudiants sont mal nourris, mal logés et mal pris en charge». «En tant qu’Assemblée populaire de wilaya, nous exigeons à ce que le service soit amélioré et que les étudiants bénéficient d’une meilleure prise en charge», assène-t-il. Plus loin dans son discours, le P/APW aborde le secteur de l’habitat et du logement, le qualifiant de défaillant : «Le secteur de l’habitat et du logement se trouve malheureusement dans une situation inqualifiable. Le constat est amer. La défaillance est sur tous les plans. Le secteur du logement, tous segments confondus, est en souffrance. Les retards dans la réalisation et le lancement des projets inscrits s’accumulent, l’outil de réalisation de la wilaya réduit à néant, on continue à réaliser des cités dortoirs sans planification et sans structures d’accompagnement, des logements réalisés abandonnés et sans entretien, une confusion dans le parc de logement qui demeure non assainie, des promotions immobilières anarchiques… Sans oublier le calvaire des souscripteurs du programme AADL», soulignera-t-il. Galvaudé par des constats des plus alarmistes, le P/APW ne s’est pas privé un habillage politique à son allocution : «Nous exigeons une solution immédiate pour les souscripteurs AADL (…) et de revoir à la hausse le programme de l’habitat rural, mais aussi de revoir le montant alloué à cette formule. Car 70 millions de centimes sont insuffisants pour construire une habitation digne», ajoutera-t-il. Quand au secteur de l’éducation, la lecture du rapport par le président de la commission a relevé «plusieurs carences à prendre en charge pour aller toujours de l’avant». L’intervenant a insisté sur le manque de personnel d’encadrement pédagogique et administratif, la mauvaise gestion de la prime de scolarité, l’entretien et la maintenance de certains établissements, la surcharge des classes et par là il a demandé l’inscription d’au moins 9 lycée, 15 collèges, 20 écoles primaires, une centaine de nouvelles classes dans le cadre de l’extension, 30 cantines scolaires et un lycée sportif pour la wilaya. Concernant l’université, le président de la commission a insisté sur la réhabilitation des cités universitaires, la réalisation des logements destinés aux enseignants, l’inscription d’une deuxième université pour la wilaya et des instituts dans la région du sud de la wilaya, comme il a demandé la prise de mesures nécessaires pour assurer la sécurité au niveau de l’université. Le directeur de l’éducation, Ahmed Lalaoui, le recteur de l’université Mouloud Mammeri, Ahmed Tessa, les vice-recteurs et les DOU ont, tour à tour, répondu aux préoccupations des élus par des explications et des statistiques illustratives de l’état des lieux qui prévaut tant au niveau du secteur de l’éducation qu’au niveau de l’enseignement supérieur à Tizi-Ouzou. Le dossier du logement et de l’habitat a été abordé par le président de la commission APW concerné, relevant une défaillance énorme dans le secteur. Le directeur du logement a, pour sa part, expliqué la situation, les entraves et les lacunes qui bloquent l’avancement des projets. Un débat est attendu entre les élus et les responsables concernés. Les mesures préventives concernant la saison estivales et les divers sont attendus pour la séance d'aujourd’hui.

Hocine T.