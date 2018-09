Les agriculteurs sommés de payer avant le 30 septembre

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

Les agriculteurs sont appelés à s’acquitter de leur cotisations auprès de la caisse de sécurité sociale des non salariés (CASNOS). Ils ont en effet, jusqu’au 30 septembre, dernier délai pour régulariser leur situation auprès de la CASNOS. Le directeur général de la CASNOS affirme ne pas connaitre le nombre réel des personnes activant dans le secteur agricole, les estimant globalement à quelque 800 000. Selon lui, «la culture de la sécurité sociale a du mal à s’installer chez les agriculteurs, néanmoins, il y a un frémissement palpable donnant à penser que les choses sont en train d’évoluer». M. Achek Youcef Chawki estime à cet effet, que le niveau de recouvrement qui était de 3% il y quatre années, est passé aux alentours de 20%. Pour lui, cet intérêt des agriculteurs pour s’affilier à la sécurité sociale a été constaté après la mise en place de nouvelles mesures comme l’élargissement des cotisations aux aidants familiaux (enfants, frères et autres). Il affirme que «l’élargissement à cette tranche de la population a fait que, non seulement le nombre de cotisants a augmenté, mais ces agriculteurs sont en train de rester au niveau de la terre grâce à cette couverture sociale». Le DG de la CASNOS a appelé encore une fois ces derniers à se rapprocher des différentes agences mobilisées pour l’opération de recouvrement des cotisations. «Au delà de cette date, ils seront passibles de pénalités de payement», a-t-il mis en garde. Outre les réticences des travailleurs de la terre et de personnes activant pour leur propre compte à s’affilier à la Casnos, M. Youcef Chawki pointe également du doigt des employeurs d’autres secteurs d’activité, lesquels, déclare-t-il, refusent à faire bénéficier leurs salariés de la sécurité sociale. Du manque à gagner de la CASNOS provoqué par ces défections, toutes professions confondues. Celui-ci refuse d’avancer des chiffres, expliquant que ceux-ci seraient «très approximatifs». Pour tenter de mettre un terme à cette situation, l’invité de la radio nationale annonce que la caisse est passée désormais au stade de la coercition, en activant les contrôleurs du contentieux chargés de notifier les délits et de faire bloquer les comptes des contrevenants.

L. O. CH