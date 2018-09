Communiqué de la présidence de la République

Par DDK | Il ya 24 minutes | 20 lecture(s)

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a procédé à un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués, annonce jeudi un communique de la présidence dont voici le texte intégral: "Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a procédé ce jour à un mouvement partiel des walis et des walis délégués. À ce titre, sont nommés wali messieurs:

- Chater Abdelhakim, wali de Tizi-Ouzou.

- Maabed Ahmed, wali de Béjaïa.

- Saddek Mostefa, wali de Chlef.

- Hadjadj Messaoud, wali d'Oum El Bouaghi.

- Mebarki Ahmed, wali de Béchar.

- Cherfa Youcef, wali de Blida.

- Dif Taoufik, wali de Djelfa.

- Saci Ahmed Abdelhafid, wali de Sidi Bel Abbès.

- Mezhoud Toufik, wali d'Annaba.

- Abla Kamel, wali de Guelma.

- Badaoui Abbas, wali de Médéa.

- Baiche Hamid, wali de Mascara.

- Bekkouche Benamar, wali de Bordj Bou Arreridj.

- Salamani Mohamed, wali de Boumerdès.

- El Afani Salah, wali de Tissimsilt.

- Mohamedi Farid, wali de Souk Ahras.

- Bouchemma Mohamed, wali de Tipaza.

- Amieur Mohammed, wali de Mila.

Par ailleurs, sont nommés wali délégué madame et messieurs:

- Dahimi Abderrahmane, wali délégué d'Ouled Djellel.

- Amarani Farida, wali délégué de Bouzaréah.

- Harfouche Benarar, wali délégué de Dar El Beida.

- Smail Mohamed, wali délégué de Chéraga.

- Yahiatene Yahia, wali délégué de Touggourt.

- Guedjiba Abdellah, wali délégué de Djanet.

- Mahmoudi Ahmed, wali délégué d'El Meghaier".