Remise des clés le 1er novembre

Une nouvelle attribution de logements sociaux aura lieu le 1er novembre prochain dans la wilaya de Bouira.

Selon les déclarations du wali de Bouira, Mustapha Limani, qui s’est exprimé hier sur les ondes de la radio locale, un nouveau quota de plus de 1 000 logements sociaux sera attribué lors d’une cérémonie à l’occasion du 1er novembre prochain. Ce quota sera réparti sur quatre communes de la wilaya, à savoir le Bouira, Aïn-Bessem, Sour El-Ghozlane et M’Chedallah. Dans le même cadre, le premier magistrat de la wilaya a affirmé que les travaux de réalisation de ces logements ont été achevés à 100 %. Il ne reste, selon lui, que des petites opérations d’aménagement extérieur, de raccordement à différentes énergies (eau, gaz et électricité). Les services de la wilaya ont également inclus dans ces opérations la réalisation de plusieurs écoles primaires, d’aires de jeux et de repos et de plusieurs équipements d’utilité publique. Le wali Limani ajoutera en substance que les autorités locales de ces communes ont déjà tenu des rencontres avec les bénéficiaires de ces logements pour l’emplacement de chaque appartement. La commission des recours de la wilaya a également validé les listes des bénéficiaires, après des procédures de vérification au niveau du fichier national du logement et une deuxième étude de l’ensemble des dossiers. Pour rappel, la distribution de ces logements était programmée initialement pour ce mois de septembre. Cependant, le retard qu’accusent les opérations d’aménagement extérieur a retardé cette distribution tant attendue par les bénéficiaires : «Nous ne pouvons pas attribuer des logements à des citoyens sans ces aménagements. Notre objectif est de remettre des logements et des nouvelles cités complètes, d’assurer un bon cadre de vie aux futurs résidents. C’est pour ces raisons que nous avions préféré reporter d’un mois, en attendant la fin de ces petites opérations», a-t-il assuré. Par ailleurs, un autre quota de plus de 2 000 logements sociaux et 1 000 aides à l’habitat rural sera attribué avant la fin de l’année en cours. Toujours selon le wali, ce nouveau quota sera attribué au niveau des communes de Bouira, Lakhdaria, Aïn-Bessem et Aïn El-Hadjar.

