Un site de 14 hectares retenu

Une commission mixte chargée du choix d’un site devant recevoir le projet d’implantation d’une station de dessalement de l’eau de mer a effectué, dernièrement, une sortie de prospection au niveau de la côte-Ouest de Béjaïa, a-t-on appris du maire de Toudja. Après avoir inspecté plusieurs sites, ladite commission a jeté son dévolu sur une assiette foncière située au niveau de la station balnéaire Tighremt, relevant de la commune de Toudja. Selon un responsable à l’Algérienne des Eaux (ADE) de Béjaïa, un site s’étendant sur une superficie de 14 hectares a été retenu à Tighremt pour la réalisation de cette station de dessalement de l’eau de mer d’une capacité totale de 100 000 m3/jour, soit l'équivalent d'un barrage d’eau. Des études d’impact ont confirmé le bon choix du site, lequel est en cours de déclassement, a souligné la même source. Une enveloppe financière de l’ordre de 12 milliards de dinars a été débloquée par le ministère des Ressources en eau pour la concrétisation du projet de cette infrastructure hydrique. Une fois mise en service, cette station assurera l’alimentation régulière en eau potable des communes sises au Nord-ouest de la wilaya de Béjaïa, à savoir Béni Ksila, Taourirt Ighir, Adekar et la partie ouest de la commune de Béjaïa. L’objectif de ce projet de grande envergure est «de sécuriser l’alimentation en eau potable dans la wilaya de Béjaïa», a-t-on signalé. Pour rappel, lors de sa visite de travail et d’inspection effectuée les 18 et 19 février derniers dans la wilaya de Béjaïa, le ministère Hocine Necib a annoncé que deux propositions étaient à l’étude pour assurer l’approvisionnement des municipalités de la région Ouest de la wilaya en eau potable d’une manière régulière. L’étude réalisée à la demande du ministère des Ressources en eau a recommandé au département de Hocine Necib l’option de l’implantation d’une station de dessalement à la place de la construction d’un barrage d’eau.

