La douleur et son double

Par DDK | Il ya 45 minutes | 83 lecture(s)

Par S. Aït Hamouda Avoir de l’initiative c’est avoir de la prospective. Une démarche qui anticipe sur les événements et sur ses projets, s’il en ait, nonobstant les tenants et les aboutissants, à fortiori quand ceux-ci sont subtilement tus et cafouillent dans de farfelus stratagèmes. Qu’ils soient de jus ex facto oritur, il en ait de subordination et de sublime factoriel même quand le temps n’est pas convenant malgré une climatologie peu convenable. Il s’avère que l’essentiel n’a pas de suprématie quand il retire son élément essentiel du jeu. Louvoyant entre le zist et le zeste, lesquels foudroient, à juste titre, l’ambition de témérité qui s’insinue dans les interstices de la porte. N’en déplaise aux complaisances, fourbues, quoique l’on dise, hors normes. Cependant, il advient que l’on nomme par inadvertance ou par un effet voulu, l’alternance comme un nuage qui vient lourd et puis qui s’allège doucement au firmament obscur. Avant de tomber en trombes jusqu’à noyer la terre. Heureusement, ses excès ne pleuvent pas outre mesure. Il y va de son terme et de sa subtilité avenante, qu’il pourvoit dans le sens du nord ou du sud ses rivières ou ses cours d’eau, qu’ils soient dans la direction de l’amont ou de l’aval, pour irriguer les champs arables. Ne peuvent soutenir les fondations que ceux qui sont à même de fournir assez d’efforts pour que rien ne tombe, à moins qu’ils fourbissent, de nécessaires, d’obligés et de solides paravents contre l’affaissement radicale de tout le bâtis ou le labourer. Les lamentations vont crescendo et creusent à n’en plus finir le visage de la génitrice accablée et malheureuse qui se tord de douleur. N’empêche que ses lamentations finiront, un jour ou l’autre, par avoir raison des beaux jours comme des mauvais. Rien ne permet de désespérer des aubes incertaines, à moins que l’aurore poigne à l’heure où la souffrance intolérable se place là où elle fait plus mal. La douleur est là et son effet est plus intenable que toutes les afflictions possibles et imaginables. Résister aux maux ne convient par moment qu’aux gens qui se croient, un tant soit peu, capables de faire fi aux douleurs les plus aigues.

S. A. H.