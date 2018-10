Satisfecit des parents, rejet des syndicats

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Gérées depuis janvier 2017 par les assemblées populaires communales (APC), les cantines des écoles primaires seront confiées aux petites entreprises privées. En effet, le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui, avait annoncé récemment que «le gouvernement fera recours, pour la première fois, à la délégation des petites entreprises privées afin de gérer les services dans des institutions étatiques, en tenant compte des normes d’hygiène afin de protéger les élèves». «Un cahier des charges sera établi afin de déléguer aux petites entreprises la gestion des cantines scolaires et limiter l’intervention des collectivités locales dans cette tâche», avait-il indiqué. Une annonce qui n’a pas été du goût de la majorité des syndicats activant dans le secteur de l’éducation nationale. Ces derniers ont été tous unanimes à rejeter cette annonce. «Nous sommes contre toute forme de privation dans le secteur de l’éducation», a affirmé d’emblée le porte-parole du Conseil des enseignants des lycées algérien (CELA), Idir Achour, contacté hier par téléphone. D’après lui, «l’État a créé toutes les conditions nécessaires pour ce type de projet». «Aujourd’hui, c'est la gestion des cantines scolaires qui est confiée au privé, demain ça sera les entretiens des établissements scolaires», se désole la même source. De ce fait, ce syndicaliste a lancé un appel à tous les partenaires sociaux pour se mobiliser contre cette forme de privatisation. Abondant dans le même sens, le président du SATEF, Boualem Amoura, dira : «Si la gestion sera déléguée au privé ça sera une catastrophe». «Pourquoi le ministère de l’Intérieur veut-il se débarrasser des cantines scolaires ?», s’est-il interrogé. «Nous avons auparavant refusé que la gestion des cantines des écoles primaires soit cédée aux collectivités locales et aujourd’hui nous n’acceptons pas que la gestion de ces cantines soit confiée aux entreprises privées», a-t-il martelé. Pour sa part, le chargé de communication du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste), Messaoud Boudiba, estime que les cantines scolaires sont des espaces pédagogiques qui ne doivent en aucun cas être gérés par des entreprises privées. «C’est une atteinte à l’opération pédagogique», ajoute la même source. Par contre, le président de l’association nationale des parents d’élèves (ANPE), Khaled Ahmed, approuve cette mesure puisque, a-t-il dit, la gestion des cantines scolaires sont actuellement catastrophiques». Pour lui, «les entreprises privées ont un seul objectif, celui d’honorer leurs engagements envers les directions de l’éducation nationale».

L. O. CH.