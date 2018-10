Les engagements d’Abdelhakim Chater

Par DDK | Il ya 48 minutes | 173 lecture(s)

Le nouveau wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, a été installé hier. La passation des consignes avec l’ex-wali, Mohamed Bouderbali, s’est faite en présence des élus et des autorités civiles et sécuritaires de la wilaya.

Lors de son allocution, le désormais ex-wali Mohamed Bouderbali, nommé à la tête de la wilaya il y a deux ans de cela, a d’emblée souhaité la bienvenue au nouveau wali et remercié tous ceux qui l’ont aidé à travailler dans de bonnes conditions. De son parcours qui a duré deux ans comme premier responsable de la wilaya, il a souligné qu’il a «appris beaucoup de chose avec les élus et la société civile de la wilaya». «À travers mes déplacements sur le terrain, j’ai pu m’enquérir, approfondir ma connaissance de la situation dans la wilaya. Jai essayé de travailler en coordination, la concertation et le respect mutuel entre toutes les compositions de la wilaya. On a œuvré pour que le citoyen participe à la gestion de la chose publique. J’ai fait tout mon possible pour avancer dans le processus de développement», dira le désormais ex-wali de Tizi-Ouzou, précisant que «les conditions étaient anormales et difficiles, mais les choses se sont améliorées progressivement». Selon M. Bouderbali, «la wilaya de Tizi-Ouzou recèle des moyens considérables et des cadres compétents. Elle a bénéficié de beaucoup de projets qui auront un impact positif sur le développement dans la wilaya, à savoir notamment la pénétrante, le complexe sportif de 50 000 places, le téléphérique, la ligne ferroviaire et d’autres projets dans les différents secteurs et les centaines d’opérations au profit des communes». L’ex-wali a appelé les partis politiques, élus et société civile à accompagner le nouveau wali pour qu’il puisse accomplir sa mission dans de meilleures conditions. Pour sa part, le président de l’APW, Youcef Aouchiche, a expliqué que le développement de la wilaya est une affaire de tous : «Le développement de la wilaya de Tizi-Ouzou nécessite un effort collectif, j’entends par là, la contribution de tout un chacun (élus, administration, représentants de la société civile et parfois les citoyens aussi). Nous avons travaillé avec le wali Mohamed Bouderbali en parfaite concertation. Nous avons encouragé et privilégié le dialogue et les échanges dans l’intérêt suprême de la wilaya de Tizi-Ouzou et son développement, ainsi que la prise en charge des doléances et préoccupations des citoyens. Cette démarche, nous comptons la privilégier aussi avec le nouveau wali à qui nous souhaitons la bienvenue», souligne le P/APW. Exprimant la bonne volonté de son assemblée d’aller de l’avant dans le développement de la wilaya, l’élu a estimé qu’«il y a beaucoup de défis que nous devons tous relever ensemble. Nous sommes animés par cette bonne volonté de relancer la cadence du développement dans la wilaya, créer une dynamique de développement. Nous sommes appelés à travailler en harmonie dans la sérénité pour réaliser cet objectif». Prenant la parole, le nouveau wali, Abdelhakim Chater, a exprimé sa joie et sa fierté d’être nommé à la tête de la wilaya de Tizi-Ouzou : «Je suis très fier d’être désigné wali pour Tizi-Ouzou connue pour son passé révolutionnaire, qui a été construit par les valeureux hommes de cette région», déclarera-t-il. Sur ses nouvelles fonctions, il notera que sa mission est de «réaliser le programme du Président ainsi que le plan du gouvernement». Il exprimera, en outre, sa fierté de succéder à l’ex-wali Bouderbali : «Je suis fier d’être nommé comme successeur pour mon frère Bouderbali, qui est un imminent cadre de l’Algérie et qui a participé au développement de plusieurs wilayas du pays», notera-t-il, avant d’ajouter : «Le climat de travail qu’il a construit dans cette wilaya va m’aider dans l’accomplissement de mon honorable et lourde tâche». Le wali s’est engagé à «contribuer à renforcer les acquis. «Je vais veiller à renforcer le calme qui règne dans la wilaya grâce à notre armée et les différents segments de sécurité», précisera Abdelhakim Chater qui dit «compter sur les cadres de cette wilaya, élus et les comités de villages», pour faciliter cette tâche : «Avec la contribution de tous, je travaillerai sans relâche pour la prise en charge des doléances de la population», s’engagera-t-il, en privilégiant la voie du dialogue, de la concertation et le respect des spécificités de la région. À signaler qu’Abdelhakim Chater, le nouveau wali de Tizi-Ouzou, a déjà exercé plusieurs responsabilités, comme secrétaire général à Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, Illizi et Chlef, wali de Tindouf, Ghardaïa, Tamenrasset, Oum El Bouagui et dernièrement de Skikda.

Kamela Haddoum