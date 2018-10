Maâbed promet de relever les défis

Par DDK | Il ya 48 minutes | 105 lecture(s)

Ahmed Maâbed, nommé jeudi dernier wali de Béjaïa par le président de la République, a pris officiellement, hier, ses fonctions lors d’une cérémonie organisée à la salle des congrès de la wilaya. Une cérémonie à laquelle ont pris part, entre autres, l’ex-wali intérimaire Toufik Mezhoud nommé lui aussi wali d’Annaba, des élus nationaux et locaux, des hauts gradés des services de sécurité et des directeurs de l’exécutif de la wilaya. Prenant la parole, le nouveau chef de l’exécutif de la wilaya de Béjaïa déclare : «C’est un honneur pour moi d’être désigné par le président de la République à la tête de cette wilaya», tout en dévoilant ses priorités à court et à moyen termes. «Il me faut une vision globale de la wilaya, secteur par secteur, pour dresser un état des lieux et partant remettre le train du développement local sur rail», a-t-il dit, tout en sollicitant le concours de ses collaborateurs pour réussir sa nouvelle mission. «Une personne seule ne peut réussir sans l’intervention de tout un chacun. Tout le monde doit s’y mettre», a-t-il plaidé, tout en reconnaissant d’ores et déjà l’existence d’insuffisances. «Les insuffisances sont là, il y a des choses décevantes, nous ne pouvons pas accepter qu’il y ait, de nos jours, un problème d’hygiène, d’éclairage public…», a-t-il relevé, tout en se déclarant prêt à relever les défis. «Le terrain ne nous fait pas peur. Avec la participation de tous, nous prendrons des mesures urgentes, trouver des moyens de financement et mettre le paquet. Il faut qu’on passe à l’action», a-t-il soutenu, précisant que son unique but est «le développement de cette wilaya.» Son prédécesseur, tout en rendant hommage à tous les walis qui se sont succédé à la tête de Béjaïa, a reconnu n’avoir «pu aller au bout des choses». Wali intérimaire de Béjaïa pendant six mois, Toufik Mezhoud, lors de sa prise de parole, a souligné que «la wilaya de Béjaïa dispose de potentialités et de compétences», conseillant au nouveau wali de «coordonner les efforts de toutes ces compétences» pour réussir dans sa mission. De son côté, le président de l’APW de Béjaïa a assuré que l’institution qu’il préside «tend la main» au nouveau wali et l’accompagnera dans ses démarches. Il lui a fait savoir que «beaucoup de chantiers l’attendent», énumérant, entre autres, le dédoublement des routes nationales, l’alimentation en énergie gazière, le CHU, le dédoublement de la voie ferrée, l’extension du port et de l’aéroport…

F. A. B.