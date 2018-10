Le blocage de l’APC perdure

Par DDK | Il ya 48 minutes | 101 lecture(s)

Avant-hier, la population de Yattafen s’attendait au dénouement de la crise qui bloque le fonctionnement de sa mairie, mais peine perdue, puisque la situation est restée telle quelle. Même s’il n’y avait pas foule à la réunion convoquée par le président de l’assemblée populaire communale, les citoyens venus assister à cette énième assemblée sont repartis bredouilles et déçus de la tournure prise par cette réunion de leurs élus. Celle-ci n’a pris que le temps donné au secrétaire de séance de faire lecture des noms des membres de l’assemblée, au nombre de douze, vu qu’il y avait un absent, puis celui donné au maire pour faire lecture de l’ordre du jour. Il y avait treize points inscrits dans la convocation remise le 19 septembre passé aux élus. Mais la réunion a vite tourné court après s’être soldée par un vote négatif, puisque sept voies (dont une par procuration), contre six et les propositions du maire, à l’exemple du compte administratif et du budget supplémentaire de la commune, n’ont pas été votées donc refusés par la majorité de l’assemblée. Ainsi, les citoyens venus assister au dénouement sont repartis déçus et c’est avec amertume qu’un des présents s’est écrié : «Mais où sont les citoyens de notre commune ? Avons-nous voté pour qu’on soit bloqués par quelques individus ?» Signalons que durant les dix minutes qu’a duré la réunion, hormis le S/G et le P/APC qui avaient pris la parole, les autres membres de l’assemblée n’ont fait que lever la main pour dire oui (6) et non (7). À la fin de la réunion, le maire a demandé aux membres de prendre leur convocation pour une assemblée extraordinaire qui aura lieu le jeudi 4 octobre avec deux autres points inscrits à l’ordre du jour de ce dimanche.

M. A. B