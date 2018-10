Eric Zemmour, un Berbère qui s’ignore

Par DDK | Il ya 1 heure | 395 lecture(s)

Par Sadek Aït Hamouda

Il est peut être arabe, surement berbère et juif, surtout algérien, mais pas tout à fait, parce qu’il continu, malgré tout, à avoir le langage sioniste, raciste, islamophobe et tout le toutim de ce qui est intolérable. Lui, c’est Eric Zemmour, il est l’un des rares gus à poursuivre ses rebonds nauséabonds et ses polémiques contre tout ce qui ne lui ressemble pas. Ce que sa tronche inspire, c’est le haut le cœur des «gentils» et la nausée chez les émigrés de longue date. Il se veut le défenseur de Marianne, qu’il connait à peine, dès lors, que ses propos, de fiel et de pourriture sente mauvais, pas que ça, il se plait dans la peau du mec qui dérange tout le monde. Lui, le cancre, par deux fois, il échoue, à l’oral et à l’écrit, à l’examen d’entrée à l’ENA, mais il est récupéré par Marcel Claverie qui lui fait écrire son premier papier. Il se plait à être taxé à l’extrême droite, ayant de l’amitié et plus que cela, pour Jean marie le Pen. Mais il se prend pour le polémiste ordurier qu’il est. Vouant aux gémonies ses origines, Berbères et algériennes et tout ce qui lui rappelle son africanité, il ne se rend compte de ce qu’il est que dans la peau du harki, au sens général du terme, qu’il n’a jamais cessé d’être tout le long de son existence. Son langage est fait de l’intolérable style de caniveau, et il est fier de l’avoir, et le porte comme une médaille à la boutonnière. Cela dit, le racisme d’Eric Zemmour est primaire, il est proche des visions «nazistes» les plus hitlériennes qui soient. Il en a perdu bien des procès et en gagner d’autres, cependant il ne rechigne pas à la besogne, quand il est interpelé par quelque démocrate, quelle que soit sa nationalité, il s’exécute et utilise, les mots qu’il maitrise le mieux, l’affront et l’insulte. Que faire contre des gens de cet acabit ? Les ignorer comme ils le font de leurs adversaires, c'est-à-dire tout le monde, ou du moins la majorité.

S. A. H.