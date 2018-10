L'opposition accuse le maire

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

L’opposition incarnée par un bloc constitué des élus FFS (5) et MPA (2) à l’APC d’El-Flaye, dans la daïra de Sidi-Aïch, wilaya de Béjaïa, qui est dans l’impasse depuis l’élection du 23 novembre dernier, pointe du doigt le P/APC de cette localité. Dans une déclaration rendue publique, les élus FFS et MPA soulignent que «compte tenu de la situation qui prévaut au sein de notre commune, nous, élus, tenons à informer nos concitoyens que le seul et unique responsable de ce blocage est le président de l'APC. Nous tenons surtout à affirmer que ce ne sont ni les déclarations calomnieuses ni les manipulations diverses ni les mensonges qui changeront quoique ce soit à notre position légale, légitime et claire, car elle vise une gestion transparente et une responsabilité partagée des affaires de la commune. Notre seul souci est l’intérêt suprême de notre commune», lit-on dans cette déclaration. Pour rappel, lors des dernières élections locales dans cette commune d’El-Flaye, le RCD a engrangé 6 élus, le FFS 5 élus et le MPA 2 élus. Un état de fait qui a fait que le maire, d’obédience RCD installé depuis, s’est retrouvé avec une majorité relative. Malgré quelques tentatives officieuses de rapprochement avec l’opposition incarnée par un bloc constitué des élus FFS (5) et MPA (2), il demeure que la situation n’a pas changé d’un iota, et l’APC est à ce jour sans exécutif. Nous apprenons des élus que le chef de daïra de Sidi-Aïch a invité, la semaine dernière, les élus de cette commune à une réunion afin de «faire bouger les choses». Cela dit, face à ce blocage qui perdure depuis plus de dix mois, l'administration va-t-elle enfin secouer le cocotier ?

Rachid. Z.