Rassemblement à la maison de la culture

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Pour commémorer le 30ème anniversaire des événements d’octobre 1988, un rassemblement regroupant des dizaines de militants associatifs a été organisé hier, sur l’esplanade de la maison de la culture de Béjaïa, où une stèle en hommage aux victimes a été érigée. Par leur action, les initiateurs du rassemblement, à savoir la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme (LADDH), l’Association des Victimes d'octobre (AVO), Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), le Comite de solidarité avec les travailleurs (CST) et Djil Djadid, réclament entre autres, «la reconnaissance officielle du 5 octobre», «le respect des libertés», «un état de droit» et «la libération de tous les détenus d’opinions en Algérie». Pour rappel, de violents affrontements entre manifestants et forces de sécurité avaient éclaté dans les rues de Béjaïa ville et d’autres villes de la région le 9 octobre 1988. La tournure prise par les événements avait contraint des soldats de l’ANP à intervenir. Une intervention qui s’était soldée par la mort de cinq manifestants, une vingtaine de blessés et plusieurs arrestations. Au lendemain de ces tragiques événements, une association de wilaya dénommée AVO (association des victimes d’Octobre) avait été créée à Béjaïa par des blessés et des parents de victimes. Depuis sa création, cette association réclame «une reconnaissance comme victimes d’octobre 88». «Nous n’allons pas baisser les bras et nous continuerons à revendiquer nos droits et exiger que la journée du 5 octobre soit décrétée journée nationale de la démocratie», déclare le président de ladite association.

F. A. B.