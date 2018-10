Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

Par DDK | Il ya 43 minutes | 89 lecture(s)

Les services de police de Hammadi, localité située à l’Ouest de Boumerdès, ont procédé, récemment, à l’arrestation de 5 individus pris en flagrant délit de vente de drogue. Lors de leur arrestation, les cinq dealers étaient en possession d’importantes quantités de résine de cannabis, 193 comprimés de psychotropes, 40 mille dinars issus de la vente de drogue et d’armes blanches de types et de tailles variés. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Rouïba, les mis en cause ont été écroués à la maison d’arrêt de Tidjelabine pour les chefs d’inculpation de «détention, consommation et vente de drogue».

Hocine Amrouni