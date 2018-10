Les bénéficiaires fixés

Par DDK | Il ya 43 minutes | 87 lecture(s)

La liste des bénéficiaires des 688 logements sociaux de la commune de M’Chedallah, à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a été enfin validée par la commission de recours de la wilaya. Pour rappel, cette liste a été rendue publique le 22 juillet dernier. En effet et selon une source sûre, la commission des recours de la wilaya et après l’étude de l’ensemble des cas et des dossiers des prés-bénéficiaires de ce quotta de logement, a statué sur le retrait des noms de pas moins de 20 prés-bénéficiaires. Selon nos informations, c’est après des enquêtes et des vérifications au niveau des fichiers nationaux, des assurances et du foncier que ces derniers ont été exclus de cette liste. Certains possèdent, en effet, des terrains constructibles et dans certains cas des salaires dépassants les 24 000 DA, ou ayant déjà bénéficié d’une formule d’aide au logement fournie par l’Etat. Ces derniers seront invités et informés des motifs réglementaires de leurs exclusions, au cours de cette semaine, par les autorités locales de M’Chedallah. Ils auront le droit d’introduire un recours auprès des services de la wilaya. En attendant ces démarches, leurs noms seront remplacés par les noms de bénéficiaires nécessiteux et qui remplissent les critères exigées par la réglementation. Il est également utile de préciser que les bénéficiaires définitifs de ces logements, dont les décisions ont été signées et validées par la commission de wilaya, seront convoqués dès cette semaine pour un tirage au sort organisé par les autorités locales, pour désigner les placements et les numéros de chaque appartement. Le wali de Bouira a déjà déclaré que les logements sociaux de M’Chedallah, dont les travaux d’aménagement et de réalisation ont été achevés depuis plusieurs années, seront distribués à leurs bénéficiaires au 1er novembre prochain. Selon le maire de cette commune, un deuxième quotta de 120 logements sociaux sera également attribué avant la fin de l’année en cours. La commission communale de logement est au stade d’étude des dossiers et des enquêtes.

Oussama Khitouche