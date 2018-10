Maabed promet la remise des clés le 1er novembre

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

C’est officiel. La remise des clés aux bénéficiaires des 350 logements, type social, implantés sur les hauteurs du chef-lieu communal d’Oued Ghir, sise à 10 km de la ville de Béjaïa, se fera le 1er novembre prochain, à l’occasion de la célébration du 64eme anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. C’est ce qu’a annoncé, avant-hier, le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, lors de sa visite d’inspection, effectuée vers 19h, au niveau de cette cité. Avant cette sortie sur le terrain, une délégation des bénéficiaires de ces logements a été reçue par le chef de l’exécutif, au siège de la wilaya. Cette bonne nouvelle, qui soulagera, à coup sûr, les attributaires de ces logements, nous a été confirmée par une source municipale. «Le wali a effectué une visite d’inspection des 350 logements, après avoir reçu, en début d’après-midi, une délégation des bénéficiaires, laquelle s’est plainte du grand retard accusé dans la remise des clés. Il a été accompagné par le chef daïra de Béjaïa et les directeurs de l’OPGI, de la DUC et de la SDE. Sur place, le chef de l’exécutif a promis la remise des clés à 256 bénéficiaires de logements dont la liste a été finalisée et affichée, le 1er novembre 2018, coïncidant avec la commémoration du déclenchement de la guerre de libération nationale. En outre, il a instruit ses services à l’effet d’installer une commission en vue d’établir la liste des bénéficiaires des 94 logements restants», nous a indiqué Bestani Khaled, vice-président à l’APC d’Oued Ghir. Pour rappel, la liste des attributaires de ces 350 logements a été rendue publique, il y a plus de trois ans, avant même la réception dudit projet. La remise des clés était subordonnée à l’achèvement des travaux de viabilisation divers (VRD). Les ouvrages de viabilité concernent le réseau d’assainissement, l’amenée des réseaux gaz, électricité, téléphone et eau potable. Le wali de Béjaïa a donné des instructions fermes aux intervenants au niveau du chantier des VRD pour terminer les travaux d’ici fin octobre. A noter que les bénéficiaires de ces logements, au bord de l’exaspération, s’apprêtaient à mener une action de rue pour réclamer la remise des clés de leurs appartements, avant de revenir à de meilleurs sentiments grâce à l’intervention des élus de l’APC d’Oued Ghir. «Au début, les bénéficiaires de ces 350 logements sociaux avaient prévu la fermeture de la RN12, dimanche 7 octobre, à partir de 6h. Mais, à la suite du déplacement, la veille, du chef de daïra de Béjaïa, accompagné du chef de brigade d’Oued Ghir, au chef-lieu communal pour discuter avec les protestataires, ces derniers ont décidé de renoncer à cette action de protestation. Nous les avons encouragés à privilégier la voie du dialogue et c’est ainsi qu’une délégation de ces bénéficiaires des 350 logements a été reçue, hier, par le wali», a affirmé M. Bestani. Concernant le programme des 145 logements promotionnels aidés (LPA), érigés également au chef-lieu communal d’Oued Ghir, au bord de la RN12, le wali de Béjaïa a annoncé qu’il réunira, au courant de cette semaine, une délégation des bénéficiaires et les promoteurs chargés de réaliser ce programme, au siège de la wilaya, pour arrêter la date de livraison de ces logements.

B.S.