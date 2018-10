Des citoyens marchent à Vouaklane

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Sur initiative d'un groupe de jeunes, les citoyens de M'chedallah ont organisé une marche, hier matin, pour dénoncer le retard mis pour livrer le nouvel hôpital de 120 lits à Vouaklane. La marche a débuté à 10 h depuis le chantier de cet hôpital pour finir 3 km plus loin devant le siège de la Daïra. Un embouteillage monstre a été créé par les marcheurs au niveau du boulevard central de la Nouvelle-ville en occupant la voie menant vers le chef-lieu de daïra brandissant des banderoles où était écrit «A quand la mise en service du nouvel Hôpital ?». Pour rappel, cet hôpital tant attendu par la population a été annoncé en 2009. Seulement, les travaux n'ont été lancés qu'en juillet 2014 avec un délai de réalisation de 28 mois. Aux premières contraintes techniques qui ont sensiblement retardé son lancement, se sont ajoutés les très faibles moyens tant humains que matériels engagés par l'entreprise de réalisation. Ni la mise en garde de l'ex ministre de la Santé M. Boudiaf lors de sa visite dans la région, ni encore moins les mises en demeure d'accélérer les travaux par un renforcement du chantier adressées à l'entrepreneur par les trois walis qui se sont succédés depuis, n'ont été d'une quelconque utilité pour l'avancement des travaux, qui sont à l'heure actuelle à hauteur d'à peine 50 %, après avoir consommé deux fois les délais de réalisation initiaux. Aussi, las d'attendre sa livraison et voyant le même rythme d'avancement des travaux aux pas de tortue, ce collectif de jeunes a décidé de prendre les choses en main en commençant par cette première marche à l'échelle locale qu'ils pensent rééditer dans les prochains jours au niveau de la wilaya, selon un des organisateurs qui a pris la parole devant le siège de la Daïra. L'orateur ira dans son allocution jusqu'à douter que l'enveloppe des 70 milliards de centimes ne soit consommée dans ce projet dont seuls les gros œuvres sont en voie d’achèvement. Un autre organisateur martela, «y'en a marre de l'évacuation systématique de nos malades vers des hôpitaux extra-wilaya». Le même orateur appela les citoyens présents à rester mobilisés pour d'autres actions jusqu'à la livraison finale et la mise en service de cet Hôpital. La foule s'est dispersée dans le calme mais tous s'engagent à être présents dans toute action pouvant faire sortir ce projet de sa léthargie. Notons enfin qu'aucun incident n'a été enregistré durant les deux heures qu'a duré la marche. Quand aux services de sécurité, ils n’ont eu qu’à mettre un léger dispositif autour du siège de la daïra.

Oulaid Soualah