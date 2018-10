La CNMA ouvre sa 17e antenne, à Boghni

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

La caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), une nouvelle antenne rattachée à la caisse régionale de Tizi-Ouzou, a été inaugurée, hier, à Boghni en présence de son directeur général, Benhabiles Cherif. Le directeur des services agricoles de la wilaya, le directeur de la CRMA, le directeur de la CCLS de Draâ Ben Khedda, le président de la commission investissement de l'APW de Tizi-Ouzou, ainsi que les présidents d'APC de Boghni, de Mechtras et d'Assi Youcef, ont participé à la cérémonie à laquelle ils étaient conviés pour ouvrir officiellement la 17ème antenne locale à l'échelle de la wilaya et la 457ème au niveau national. Ce redéploiement de la mutuelle agricole dans la région de Boghni est dicté par l'impératif de rapprocher les agriculteurs de leur assurance et en même temps de leur banque. La vocation agricole de la daïra avec ses quatre communes, classée deuxième à l'échelle régionale dans le domaine de l'oléiculture, en plus d'une surface de 700 hectares de terres cultivables en céréaliculture, a plaidé en faveur de la création de la mutuelle. En ce sens, il faut savoir que le bassin de la céréaliculture de la wilaya, avec ses trois daïras compte maintenant trois agences de la CRMA. Accosté en marge de la cérémonie, le directeur général de la CNMA, qui n'a pas caché sa satisfaction de compter la mutuelle agricole de Tizi-Ouzou parmi les meilleures à l'échelle nationale, dira que «l'ouverture de l'antenne de Boghni correspond parfaitement au service de proximité adapté à la région dans le domaine de notre intervention, à savoir le crédit agricole, l'assurance des risques liés aux différentes activités de l'agriculture.» De plus, le même responsable, en plus d'accompagner le secteur agricole dans sa reconquête pour assurer un développement durable, n'a pas omis le fait que «l'élargissement des activités de la mutuelle agricole va aider à la création de l'emploi.» Quant aux responsables locaux, à leur tête le chef daïra de Boghni, «Ce nouveau rapprochement avec le monde agricole ne sera que bénéfique.» Dans le même sillage, le directeur de la CRMA de Tizi-Ouzou, estime que «l'ouverture de l'agence de Boghni s'inscrit dans le cadre de la politique d'élargissement pour accompagner les agriculteurs et les protéger des risques agricoles.» En ce sens, le directeur régional de la société Algérienne d'expertise, Lounes Hadj Ali, a affiché à l'occasion de cette inauguration sa disponibilité à accompagner le travail de la mutualité étant un partenaire incontournable d'évaluation des multirisques et des dégâts. Par la même occasion, il faut signaler la présence des représentants des agriculteurs, qui ont bien apprécié l'ouverture de la mutualité agricole de Boghni, notamment après la signature du premier contrat d'assurance avec l'éleveur bovin Idir Moussa. La CCLS de Draa Ben Khedda a marqué sa présence pour affirmer son partenariat autant que sociétaire de la CRMA, d'autant qu'un bureau de celle-ci est ouvert pour la conclusion des contrats d'assurance propre aux céréaliers. Enfin, il faut signaler que la mutualité agricole de Tizi-Ouzou a honoré l'un de ses agents les plus actifs à l'antenne de Freha, en l'occurrence M. Boutnedj Mohand, parti en retraite après de loyaux services au profit des agriculteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou .

Merzouk Haddadi.