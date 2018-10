Plusieurs rues dévastées par les crues

Par DDK | Il ya 48 minutes | 86 lecture(s)

Une fois de plus, le chef-lieu de daïra M’Chedallah a été le théâtre de plusieurs inondations durant la nuit du lundi au mardi où un violent orage s'est abattu sur la région. Plusieurs inondations ont été enregistrées comme au niveau de la rue Soualah Ahcene qui a reçu l'eau drainée par le ruisseau Ighzer iouvaz. Le boulevard du chef-lieu a été enseveli sous la boue, des gravats et branchages sur environ 200 m en touchant la totalité des infrastructures étatiques à l'image de l'antenne de l'EDIMCO, le parc communal, la piscine et le lycée de Zouzamen. Hier matin, les lycéens ont eu du mal à franchir le portail d'entrée à cause d'une épaisse couche de boue, et ont dû utiliser une porte de secours. Une autre crue s'est formée à l'entrée nord de la ville en inondant une bonne partie du boulevard central coté nord de la nouvelle ville. Ces débordements à répétitions en ces lieux classés comme points noirs sont dus à l’obstruction des ouvrages de drainage. Au boulevard Soualah Ahcene des cadavres de chèvres ont été charriés par ces spectaculaires crues. Le maire, interrogé à ce sujet dira que ces bêtes étaient mortes avant cet orage, expliquant que l'enclos du propriétaire, qui a squatté un terrain périphérique de la ville, a été détruit lors de l'opération coup de poing menée contre plusieurs éleveurs au cours de la semaine écoulée. A Saharidj, ce sont le CFPA et la bibliothèque communale qui ont été inondés à cause d'une agression sur l'ouvrage de drainage. Dans cette commune, l'orage a aggravé l’avarie qui s'est produite sur le réseau principal de l'assainissement du chef-lieu. Rappelons que la conduite du transport de l'AEP du captage de la Lainser Averkane, qui alimente une bonne partie de la daïra de M'Chedallah, a été réalisée en parallèle au réseau de l'assainissement sur environ 200 m. Les deux ouvrages ne sont séparés que par une bande de terre d'a peine 1 m.

Oulaid. S