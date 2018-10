Nouvelle alliance Timlilit, RND et FFS aux commandes

Par DDK | Il ya 44 minutes | 97 lecture(s)

Des changements au sein de l’exécutif ont été effectués avant-hier lors d’une réunion de délibération des élus de l’APC de Béni Douala. En effet, le maire Fekhar Amar a procédé à un remaniement dans les postes des vices-présidences avec l’inclusion d’un élément du FFS à la place de celui du RCD, et cela, avec l’approbation de la majorité des présents. Les adjoints au maire sont désormais les deux de la liste indépendante Timlilit, un du RND et un du FFS. Un autre changement a été opéré au niveau des délégations spéciales où l’élément du FLN a été remplacé par un autre du FFS. Ces dernières seront, donc, gérées par trois élus des tendances Timlilit, RND, FFS. À rappeler qu’auparavant, une alliance avait été constituée entre la liste indépendante, le RCD, le RND et le FLN. Les élus du FFS ont, eux, préféré rester dans l’opposition. Après ce remaniement, la nouvelle alliance est donc composée de la liste indépendante, du RND et du FFS. «Je pense que nous avons fait un bon choix pour le bien de notre commune. Moi et la nouvelle équipe nous ferons de notre mieux pour être au service des citoyens de notre localité et surtout rattraper le grand retard accumulé dans le développement local de notre commune. C’est la main dans la main que nous pourrons aller de l’avant. Encore une autre fois, j’affirme que je suis prêt à travailler avec toutes les tendances dans le bien de la commune de Béni Douala», soutient le maire. Pour rappel, les élections locales du 23 novembre 2017 ont donné une majorité de sièges à la liste indépendante «Timlilit» avec 5 sièges. Le FFS a, lui aussi, obtenu 5 sièges, mais avec moins de voix. Le RCD a eu 4 sièges, le RND 3 et le FLN 2.

L. M.