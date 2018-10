Cinq généraux-majors et un colonel sous mandat de dépôt

Par DDK | Il ya 1 heure | 315 lecture(s)

Cinq généraux-majors et un colonel, démis récemment de leurs fonctions, ont été placés, hier, sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal militaire de Blida. Selon la chaîne Ennahar qui a rapporté l’information, les généraux-majors sont les anciens commandants des première, deuxième et quatrième régions militaires, respectivement les généraux-majors Habib Chentouf, Saïd Bey et Abderrazak Chérif, le général-major Menad Nouba, ancien commandant de la Gendarmerie nationale et le général-major Boudjemaâ Boudouar, ancien directeur central des finances au ministère de la Défense nationale. La même source n’a pas révélé l’identité du colonel mis en cause, se contenant d’affirmer qu’il occupait un poste de responsabilité au secteur militaire d’Oran. Selon la chaîne Ennahar qui diffusait l’information en boucle durant toute la journée d’hier, les six hauts gradés de l’armée, tous fraîchement limogés par le Président Bouteflika, sont soupçonnés d’enrichissement illicite et d’abus de fonction.

A. C.