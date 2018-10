«Les préoccupations des citoyens sont objectives»

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

«Le dialogue est la seule solution pour résoudre les problèmes des oppositions dont souffre la wilaya de Tizi-Ouzou». C’est ce qu’a souligné le wali Chater Abdelhakim, lors d’un point de presse organisé en marge de la visite de travail qu’il a conduite dans les cinq communes de la daïra d’Azazga. Ce dernier, s’exprimant sur le cas des logements AADL, notamment les 1 000 logements du pôle Imlel, a noté «un retard dans la réalisation», dû à «des préoccupations légitimes et objectives des citoyens». Le wali explique que «la wilaya connait quelques problèmes de terrains, il ya des oppositions et on est en train de traiter ce dossier avec parcimonie, sagesse et calme pour sensibiliser les gens». Dans ce sillage, il a indiqué que son rôle est de «permettre à l’Etat de prendre possession du terrain et la prise en charge des préoccupations des citoyens, notamment quand il s’agit de droits». Le responsable rassure: «On est en train de travailler sérieusement sur ce dossier». Le wali a plaidé pour «l’encouragement du partenariat entre le citoyen et les pouvoirs publics». Pour le wali, la priorité est «de maintenir la sérénité, le calme et la stabilité dans la wilaya». Des paramètres, selon lui, qui permettront «la relance de développement dans une démarche participative, où les citoyens doivent être impliqués». Le wali a estimé qu’il «n’est pas possible de travailler pour des gens qui ne veulent pas des projets». A ce propos, il fait savoir que «si les citoyens sont d’accord, les projets seront lancés, sinon on délocalisera là où ils en ont besoin». Le dialogue sera «privilégié pour solutionner les problèmes des oppositions et pour trouver des solutions consensuelles».Toujours concernant le secteur du logement, il s’est dit surpris et s’est félicité «de voir des logements LPL réalisés dans les normes et d’une qualité irréprochable», faisant allusion aux 1 500 logements LPL implantés au niveau du pôle d’Imlel, qu’il a eu à visiter.

«On va lancer les zones d’activités»

Concernant le projet de la STEP, toujours dans la commune d’Azazga, en cours de réalisation, il a annoncé qu’il «va être mis en marche incessamment». A propos de ce projet, il précise: «On va réutiliser l’eau utilisée pour l’agriculture, ou pour l’économie nationale et les débris seront utilisés dans les agrès. On va rejeter un taux très faible par apport à la masse globale». Au sujet de la zone d’activité d’Azazga, il a regretté les retards dans le lancement des projets «Des investisseurs ont bénéficié de 17 lots, ils ont tardé pour le lancement des projets. On va essayer d’initier une démarche graduelle pour prendre des mesures et ouvrir les voies pour permettre à ces investisseurs d’entamer les travaux de leurs projets en attendant de solliciter les viabilités par tranches, et je pense que cela permettra aux projets d’avancer». Le wali, en réponse à la question des premières démarches ou des mesures prises après son installation, notera qu’il a «reçu des investisseurs dans plusieurs domaines». Néanmoins, pour la question des mesures, il a estimé que «la wilaya a un problème de foncier, on ne peut pas prendre des mesures hâtives». Et d’enchainer : «On va étudier les dossiers calmement et donner la priorité aux gens qui ont déposé avant. On va essayer de lancer les zones d’activités et les zones inscrites récemment, du moins pour la viabilisation, ça va nous permettre de mettre à la disposition des investisseurs des lots de terrains à même de créer de la richesse, des biens et des postes d’emploi pour les jeunes des communes concernés». Le wali Abdelhakim Chater a, par ailleurs, annoncé l’introduction de la numérisation des permis de conduire dans les principales communes de la wilaya. Cette démarche, explique-t-il, s’effectuera selon le programme du ministère de l’Intérieur. Le secteur des collectivités locales compte bien généraliser cette technologie à travers les autres communes de la wilaya. Le responsable, qui a effectué plusieurs haltes dans plusieurs structures administratives, a souligné «l’évolution dans ce domaine, dans ce qui concerne notamment la biométrie».

Propos recueillis par K. H.