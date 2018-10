Hommage à Hocine Aït Ahmed

Par DDK | Il ya 33 minutes | 15 lecture(s)

Dans le cadre de la célébration du 55ème anniversaire de la fondation du Front des Forces Socialistes, la section de Tadmaït a organisé, samedi dernier, à l’occasion, une série d’activités en hommage à feu Hocine Aït Ahmed et aux martyrs de 1963. En effet, tôt dans la matinée, un rassemblement a été tenu au niveau du jardin public de la ville d’où s’était ébranlée une marche silencieuse vers le cimetière de Thala à quelques encablures du chef-lieu communal de Tadmait pour se recueillir sur la mémoire des martyrs du FFS de 1963, à la stèle commémorative. En tête de cette marche, les leaders du parti tels que le coordinateur de l’instance présidentielle Ali Laskri, le sénateur Moussa Tamadartaza et le Fédéral de Tizi-Ouzou Ali Sadouk, des anciens militants de 1963 ainsi que des responsables locaux. Après avoir lu la Fatiha, une gerbe de fleur fut déposée au pied de la stèle en hommage aux martyrs du FFS et tous les chouhadas de la démocratie. Une forte délégation du parti a rendu par la suite visite au doyen des militants, l’un des anciens de 1963 au niveau de la région, en l’occurrence Ahcène Belhouari. Étaient présents aussi à cet événement, des anciens du parti de 1963 de la localité, tels que Ali Hamadou, Boualem Belhouari, Ahmed Slimani... Les animateurs de ces activités ont également organisé une conférence-débat animée par le Docteur Moussa Tamadartaza, à la bibliothèque communale de Tadmaït où étaient présents des dizaines de militants et de sympathisants du parti. L’orateur s’étalera longuement sur la situation qui prévaut en Algérie, notamment la démocratisation du système, la justice sociale et la deuxième république.

Rachid Aissiou