Des «points noirs» des élus à «la sérénité» du DE

Par DDK

L’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa tient, enfin, depuis hier, sa session consacrée à l’évaluation des rentrées scolaire, universitaire et de la formation professionnelle, après son premier report, pour permettre au nouveau wali de prendre ses fonctions.

Ahmed Maabed a donc assisté à sa première session de l’APW. Dans son intervention, il a exhorté tout le monde à «contribuer à lever les contraintes, car ensemble, il n’est pas difficile de trouver des solutions», dira-t-il. Se voulant rassurant, le premier responsable de la wilaya soutiendra que la situation n’était pas catastrophique, «mais avec la multiplication des blocages, telles les fermetures de routes, il sera difficile d’avancer», assénera-t-il. Le wali informera l’assistance que des sorties à travers les différentes localités de la wilaya sont déjà programmées, pour s’enquérir de la situation et des problèmes sur place. Pour terminer son intervention, Ahmed Maabed promettra de «faire en sorte que Béjaïa soit une bougie allumée et non éteinte». Lui succédant, le président de l’APW rentrera dans le vif du sujet, exposant des propositions de régularisation des demandes d’autorisations spéciales pour la réalisation d’un camp de repos et de loisirs, pour une enveloppe de 7 milliards de centimes, financé par le ministère de l’Intérieur et le transfert de crédit d’un chapitre à un autre du budget supplémentaire 2018, d’un montant de 2 milliards de centimes, pour l’acquisition de véhicules au profit de la wilaya. Il invitera, ensuite, le directeur de l’éducation à présenter son rapport, avant que le président de la commission de l’éducation de l’APW n’expose les points noirs relevés par les élus, sur la base des comptes-rendus des différentes sorties et des doléances et rapports transmis par les parents et autres à l’APW. Pour le premier responsable du secteur, la rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions pour l’ensemble des 203 000 élèves ayant rejoint les 782 établissements scolaires que compte la wilaya de Béjaïa. Ce qui ne semble pas être l’avis des élus qui, à travers le rapport de la commission, ont rappelé les perturbations qui ont émaillé la rentrée à travers plusieurs écoles. D’ailleurs, souligneront-ils, sept semaines après la rentrée, plusieurs établissements se débattent toujours dans des problèmes. Lors des débats, le chef du groupe du RCD a soulevé le problème du refus d’utiliser Tamazight dans la rédaction des différents rapports malgré son officialisation. Ce à quoi le directeur de l’éducation rétorquera en soulignant l’avancée considérable de l’enseignement de tamazight dans les établissements de la wilaya de Béjaïa. Alors que l’enseignement de Tamazight était aux alentours de 60 % en 2014, il est passé à presque 100 % en 2018. De 55 % à 99 % au moyen et de 27 à 65 % au secondaire, a-t-on indiqué. Pour ce qui est de l’autre secteur concerné par la rentrée, celui de la formation professionnelle, la première responsable au niveau de la wilaya présentera une situation chiffrée avec les missions principales des différents centres et de leurs missions accessoires. «Le secteur s’inscrit dans une stratégie nationale de développement durable, par la mise en place d’une approche qualitative et participative dans l’élaboration de ses plans de formation», dira-t-elle. Mais sur le terrain, la demande sociale a dévié le secteur de son but principal qui est la formation d’une main d’œuvre qualifiée, a-t-on encore indiqué. Pour aujourd’hui, deuxième journée de cette session de l’APW, il est attendu que les élus débattent de la rentrée universitaire.

A Gana