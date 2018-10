Les souscripteurs interpellent le wali

Par DDK | Il ya 32 minutes | 20 lecture(s)

Dans une requête adressée au wali de Bouira, Limani Mustapha, les souscripteurs aux 50 logements FNPOS-LSP, dans la commune d’Aïn-Bessem (à l’Ouest de la wilaya), réclament la relance des travaux dudit projet, à l’arrêt depuis plusieurs mois, dénoncent-ils. Dans le courrier, dont une copie nous a été adressée, les signataires, pour la plupart des fonctionnaires du secteur public, rappellent que le projet date de 2010 et que les travaux de réalisation d’une partie de ce projet (30 logements uniquement) n’ont été entamés qu’en 2014. Ils déplorent le fait que les 20 logements restants n’ont toujours pas été entamés, en raison de non disponibilité d’une assiette de terrain. Les 30 souscripteurs, qui ont été dentinaires de décisions d’attribution dès 2010 et qui ont payé une première tranche de 45 millions de centimes, dénoncent un grand retard dans les travaux : «Le taux d’avancement n’est qu’à 50%, alors que le délai initial était de 18 mois. Une grande partie du programme FNPOS-LSP a été réalisée et attribuée dans toute la wilaya, alors que nous concernant, sur les 50 logements, 30 seulement ont été lancés depuis 2010 ! Nous demandons l’intervention des autorités de la wilaya», nous a confié, hier, l’un des souscripteurs. Selon notre interlocuteur, plusieurs demandes d’audiences ont été adressées aux responsables locaux, dont le wali, «des demandes restées sans réponses». Les souscripteurs protestataires précisent par ailleurs que des engagements ont pourtant été pris par la direction régionale du FNPOS, pour la résiliation du contrat de l’entreprise réalisatrice et l’installation d’une autre pour relancer des travaux, mais en vain. «Nous attendons toujours cette relance», ont-ils encore déploré. En attendant une réaction favorable des autorités de wilaya, les souscripteurs disent n’avoir d’autres choix que de prendre leur mal en patiente et d’assumer les charges de location, de plus en plus conséquentes à Bouira.

Oussama Khitouche