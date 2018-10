Les élus FLN rejettent la décision et s’expliquent

Par DDK | Il ya 33 minutes | 19 lecture(s)

Le nouveau changement dans la composante de l’assemblée populaire qui a été opéré jeudi dernier, (11 octobre) n’est pas passé sans faire réagir les élus du parti FLN qui faisaient partie de la première alliance conclue lors des délibérations huit et douze de l’année 2018 selon Hakim Nemmar, élu FLN, parti qui a obtenu deux sièges dans le dernier suffrage, et qui occupait auparavant le poste de délégué spécial de l’antenne Ichardiounne. «Le motif de ma dépermanisation que l’édile communal a avancé lors de l’assemblée, est l’indiscipline. Indiscipline parce que j’ai tenu trois réunions avec le chef de daïra sans que je sois désigné. C’est une justification que je trouve arbitraire et absurde car toutes mes réunions avec le chef de daïra étaient pour le bien de la commune et du citoyen. A chaque rencontre, je revenais avec un résultat positif pour notre collectivité. Je tiens à remercier ce responsable pour sa considération et sa disponibilité à chaque fois que je le sollicitais au nom de l’assemblée et du citoyen», dira-t-il. Le tête de liste FLN lors des dernières échéances électorales a précisé que «la mésentente entre nous a commencé bien avant, suite à notre interpellation pour la non-commémoration du 8 mai 1945, qui est un événement national. C’est de là que les problèmes ont réellement commencé.» Dans le même sillage, les élus FLN se sont retirés officiellement de l’alliance avec la liste indépendante Timlilit et rejettent les nouveaux postes qui leur sont proposés dans le nouvel exécutif. Cependant, ils réaffirment qu’ils sont toujours au service du citoyen et de la nation, à tout moment, en exerçant leurs fonctions de simple élus.

L. M.