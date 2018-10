Débrayage à l’ANEM

Par DDK | Il ya 33 minutes | 17 lecture(s)

Les 143 employés des dix agences ANEM de la wilaya de Tizi-Ouzou ont entamé, hier, une grève de trois jours, pour l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. Après avoir déposé un préavis, «qui n’a eu aucune suite de la part des responsables au niveau de la wilaya», la section syndicale, UGTA de l’AWEM Tizi-Ouzou, passe à l’action et observe une grève de trois jours. Cette action est la deuxième après celle du mois d’avril dernier, à laquelle la centrale syndicale a appelé, fait savoir Djedis Mourad, SG de la section syndicale. Pour ce qui est des revendications, les travailleurs des agences AWEM réitèrent celles qui étaient objets de la première manifestation nationale et évoquent d’autres qui sont d’ordre local. Il s’agit de l’avancement du personnel (les échelons), le rappel des quatorze mois pour les chargés d’études basculés au poste de conseiller à l’emploi, l’établissement des fiches de postes, la régularisation de tous les animateurs de la zone libre accès basculés au poste d’assistant à l’emploi dont le salaire a été réduit, à la différence des TS en informatique basculés au postes de conseiller assistant à l’emploi». Les travailleurs exigent que «les agents d’entretien exercent à temps partiel à raison de trois heures/jour au lieu de quatre heures/jour qui donneront un volume de vingt heures/semaine». En outre, ils aspirent à «une répartition équitable des horaires de travail des gardiens ainsi que les APS», «les suites réservées au dossiers relatifs à la convention avec une clinique privée du territoire de la wilaya». Les grévistes demandent «une circulaire d’application concernant les congés exceptionnels». La section syndicale conclue que pour «satisfaire les revendications citées, nous revendiquons la signature de la convention collective dans les plus brefs délais». Ils signifient aussi à leurs responsables que «la convention de 2014 a été dénoncée le 9/03/2017». Le secrétaire général de la section syndicale UGTA de l’AWEM a fait savoir que le suivi de la grève est à 100% au niveau des dix agences à l’échelle de la wilaya.

K. H.