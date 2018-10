15 342 placements réalisés en neuf mois

Par DDK | Il ya 33 minutes | 19 lecture(s)

L’agence de wilaya de l’emploi (AWEM) de Béjaïa a réussi à placer, depuis janvier jusqu’au 30 septembre de l’année en cours, pas moins de 15 342 demandeurs d’emploi dans des postes de travail disponibles dans les secteurs public et privé, a-t-on appris, hier, de Nasri Hamza, responsable au niveau de cet organisme étatique d’aide à l’emploi. Un nombre de 13 279 demandeurs d’emploi a été placé dans le cadre de la formule classique, respectivement dans les secteurs du bâtiment (35%), de l’industrie (33%) et des services (30%). Seulement 1 % des personnes ayant sollicité un emploi par l’intermédiaire de ce dispositif a été recruté dans le secteur de l’agriculture, a-t-on constaté. Ces placements ont permis à l’AWEM de Béjaïa «d’atteindre un taux de réalisation des objectifs de 110, 65%», a souligné ce même responsable. Par ailleurs, 1 093 autres placements ont été réalisés dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), dont 720 en contrat CID, 335 en contrat CIP, et 38 en contrat CFI. 970 autres recrutements ont été effectués dans le cadre des contrats de travail aidé (CTA). Dans le détail, 637 travailleurs ont signé un contrat CID/CTA, 313 autres un contrat CIP/CTA, alors que 20 employés sont liés par un contrat CFI/CTA, a expliqué notre source. A noter que plusieurs demandeurs d’emploi ont refusé le poste de travail qui leur a été proposé à cause, explique-t-on, du salaire peu motivant, le type d’emploi offert et l’éloignement du lieu de travail, ou la nature du contrat suggéré par l’employeur. Pour rappel, au 31 juillet dernier, soit en sept mois, l’AWEM de Béjaïa avait réalisé 12 278 placements. Durant les deux mois d’août et de septembre 2018, ce même organisme a réussi à placer 3 064 jeunes demandeurs d’emploi. Concernant les nouvelles demandes d’emploi enregistrées depuis janvier, elles s’élèvent à 43 073 demandes. Parallèlement, l’AWEM de Béjaïa a reçu 17 559 offres d’emploi. Dans un autre chapitre et dans le cadre de son travail d’accompagnement des demandeurs d’emploi, l’AWEM de Béjaïa a organisé une formation sur les techniques de recherche d’emploi au profit de 253 personnes. En outre, 305 autres postulants au travail ont bénéficié d’une formation sur la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation. Dans ce même sillage, l’AWEM de Béjaïa a formé 230 autres demandeurs d’emploi sur la manière de préparer un entretien d’embauche en vue d’optimiser leurs chances de recrutement.

