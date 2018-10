La mairie et la daïra fermées

Par DDK | Il ya 1 heure | 160 lecture(s)

Les villageois de Taliouine, dans la commune de Mekla, à 25 kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, se disent en colère. «Pour se faire entendre par les autorités compétentes», ils ont procédé, au début de la matinée d’hier, à la fermeture des sièges de l’APC et de daïra. Les citoyens ont soulevé plusieurs doléances aux autorités municipales et de daïra. Il s’agit, entre autres, de la réparation des points noirs du réseau de l’assainissement, «qui polluent la conduite de la distribution de l’eau potable», et de la reprise des travaux de bitumage de la ceinture du village, dont le chantier a été déserté par l’entreprise. Les habitants de Taliouine demandent aussi, dans la foulée, le remplacement des fils électriques par le torsadé, «comme cela a été fait à travers d’autres villages de la commune», soulignent-ils, de même que la remise en état des ruelles du village, endommagées par les travaux du gaz naturel et de la fibre optique. «Le cadre de vie dans notre village est pitoyable. Les fils électriques pendent au-dessus de nos têtes comme l’épée de Damoclès. Les ruelles sont comme labourées, le réseau de l’assainissement est vétuste et des points noirs polluent la conduite de l’AEP, ce qui peut être à l’origine de graves problèmes de santé publique. Nous ne demandons rien d’autre que la prise en charge de nos revendications légitimes», arguent-ils. Dans l’après-midi de la même journée, une réunion a été organisée entre les représentants des villageois, le chef de daïra et le P/APC pour trouver des solutions.

Hocine T.