Des promoteurs CNAC et ANSEJ accusent

Une quinzaine de promoteurs CNAC et ANSEJ se disent avoir été floués par deux entreprises (portugaise et algérienne). Ces artisans exerçant dans les travaux de bâtiment racontent avoir sous-traité avec les dites entreprises pour la réalisation de travaux de bâtiment au niveau du chantier des 2000 lits de Tamda, depuis le mois de juin 2016. Les travaux ont été honorés et achevés mais les artisans ne sont pas payés à ce jour, se plaignent-ils. Ils ont esté l’entreprise portugaise en justice et ont eu gain de cause, mais les responsables de l’entreprise sont, parait-il, introuvables : «Nous avons sous-traité avec l’entreprise portugaise pour la réalisation de travaux de bâtiment au niveau du chantier des 2000 lits de Tamda. Nous avons honoré nos engagements mais nous ne sommes pas encore payés à ce jour. Nous avons saisi la justice qui nous a donné gain de cause mais les responsables de l’entreprise jouent à cache-cache avec nous et avec l’huissier de justice. Nous ne demandons que d’être payés pour des travaux que nous avons réalisés», appellera ce sous-traitant originaire de Boghni. Son homologue artisan de Larbaâ, bondera dans le même sens : «Cette entreprise nous doit au total 2,5 milliards de centimes. Nous venons de saisir le wali pour nous aider à recouvrer nos créances auprès de cette entreprise car nous sommes des artisans bénéficiaires des mécanismes de la CNAC et de l’ANSEJ. Nous devons, d’une part, rembourser la banque et payer nos impôts et, d’autre part, gagner notre pain. Cette entreprise nous a arnaqués, il faut que les autorités fassent le nécessaire avant qu’elle ne plie bagage pour le Portugal».

