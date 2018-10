«On attend la décision de la tutelle»

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Le directeur des services agricoles de la wilaya de Tizi-Ouzou, Laib Makhlouf, questionné au sujet de l’apparition de la fièvre aphteuse qui, selon des éleveurs, est à l’origine de la maladie de 53 bêtes à travers les localités d’Azazga, Ouadhias, Assi Youcef et Aït Oumalou, a minimisé l’étendue de l’infection en affirmant que «seuls deux cas ont été confirmés». «L’ordre d’arrêter l’abattage nous est parvenu le 7 octobre dernier pour pouvoir lancer une campagne massive de vaccination du cheptel de toute la wilaya. Nous avons reçu 70 000 doses de vaccin à cet effet. Pour ce qui est de la délivrance de l’ordre d’abattage qui est synonyme d’indemnisation, nous avons informé notre tutelle et on attend la décision», a-t-il souligné.

H. T.