L’amélioration de la production céréalière en débat

La Direction des Services Agricoles de la wilaya de Tizi-Ouzou, en collaboration avec la subdivision agricole de la daïra de Draâ El-Mizan regroupant les communes de Draâ El-Mizan, Frikat et Aïn Zaouïa, a organisé, hier, une journée de sensibilisation, à l’occasion du lancement de la campagne labours-semailles, à la maison de jeunes de Frikat, à l’intention des agriculteurs de la localité. Etaient également présents des représentants de la CRMA, de la CCLS de Draâ Ben Khedda, des services des forêts et le directeur de la BADR de Draâ El-Mizan. Lors de son intervention, Mme Saliha Belfadel, la subdivisionnaire, dira : «Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est parce que la daïra a une vocation céréalière, elle constitue un véritable grenier pour la wilaya. Pour la saison 2017/ 2018, sur les 2 554 hectares emblavés, nous avons récolté 64 338 hectares. C’est considérable. Il est vrai que nous disposons d’un parc agricole très important, avec 45 tracteurs et leurs équipements d’accompagnement, 16 moissonneuses-batteuses dont 6 ont été acquises dans le cadre du renouvellement du parc et deux autres financées dans le cadre du FNDA». De son côté, M. Kamel Zemouche, premier adjoint au maire de Frikat, est revenu sur l’apport du secteur agricole au développement local en particulier et national en général, promettant d’être à l’écoute des fellahs dans la mesure des moyens dont dispose la collectivité. Un exposé sur les bonnes pratiques agricoles pour le développement agricole, afin d’améliorer la production et les rendements à l’hectare, a ensuite été présenté par M. Ali Khefache, chef du service des statistiques et des enquêtes agricoles au sein de la DSA de Tizi-Ouzou. «Le bilan de l’année dernière a été satisfaisant. Mais avec la nouvelle stratégie, nous comptons réaliser de meilleurs rendements, d’autant plus que les moyens existent. Pour la campagne moisson-battage 2017/ 2018, nous avons récolté 167 000 hectares à raison d’un rendement moyen de 22 quintaux à l’hectare», expliquera-t-il. Abordant justement les initiatives prises pour l’amélioration de cette production, l’intervenant annoncera : «Nous avons financé l’achat de 30 tracteurs et 95 matériels d’accompagnement dans le cadre du FNDA, ainsi que 8 moissonneuses-batteuses. Notre parc s’élève à 80 machines, en plus de l'apport de la CCLS et celui des privés. C’est très important». M. Ali Khefache évoquera aussi les subventions des engrais à hauteur de 20% pour les prix de référence ainsi que la subvention des semences. Le responsable souhaitera néanmoins que les conditions climatiques soient favorables afin de réaliser cette amélioration. A ce sujet, il expliquera que les plantes ont besoin d’assez d’eau, notamment en avril, période durant laquelle la tige grandit et forme les grains. M. Ali Khefache s’étalera sur toutes les mesures prises par la direction des services agricoles pour que la saison soit prolifique. Lui succédant, les autres intervenants rassureront les céréaliculteurs quant à la disposition de leurs organismes respectifs à les accompagner dans cette nouvelle stratégie mise en place par la DSA, «car vous êtes des acteurs incontournables», leur diront-ils. De leur côté, les fellahs présents ont exprimé leurs interrogations auxquelles les conférenciers ont répondu. «Nous souhaitons que toutes ces mesures énoncées soient effectives», nous déclarera un céréaliculteur de Aïn Zaouïa qui dit «beaucoup compter sur ce dispositif d’aide pour améliorer sa production».

Amar Ouramdane