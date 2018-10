La burqa n’a jamais été dans notre culture

Par DDK | Il ya 1 heure | 191 lecture(s)

S. Ait Hamouda Parmi les travers vestimentaires adoptés depuis quelque temps par les algériennes, il y a le niqab. Un accoutrement décalé et farfelu qui montre ostentatoirement que c’est une musulmane de dernière génération. Eh bien ! Elle a beau s’habiller comme elle l’entend, l’Algérienne, mais pas de niqab. Le Premier ministre a instruit les walis d’interdire ce déguisement. Et c’est à juste titre, par mesure sécuritaire évidente, et puis on n’a pas idée de camoufler son visage, dans un service public. Heureusement que cette décision est advenue, il était temps, au moment où les Algériens commencent à se poser des questions sur le rapport de l’Etat à l’islamisme. Il convient de mettre de l’ordre dans le capharnaüm où on ne reconnait ni l’homme, ni la femme avec cette tenue. Le niqab n’a jamais été un habit national. Jadis, les Algériennes mettaient le haïk et elles étaient belles, ais aujourd’hui avec le hidjab, le khimar, le djilbab, le tchador ou le niqab on ne distingue plus ce qui est local de qui ne l’est pas. Qu’à cela ne tienne, au moins, dans les administrations, on ne verra désormais plus ce genre d’habillement derrière un guichet ou derrière un bureau, et c’est une bonne chose. C’est une révolution socioculturelle de bon aloi qui met fin à ces accoutrements hors normes. A l’école, c’est déjà fait, il est interdit de porter le voile intégral. Et maintenant dans les administrations publiques. Par cet habit salafiste, on cherche à dépersonnaliser les filles et les femmes de notre pays. Sinon les renvoyer dans la nuit des temps. Un pantalon court (nisf essak) accompagné d’une djellaba et une calotte sur la tête. L’ensemble doit être harmonieusement porté, de préférence de couleur blanche pour les hommes. Pour les femmes, à chacune son hidjab avec jean ou en jupe longue, cela ressemble à une scénographie murement réfléchie par des exégèses ignorants, au service des buveurs de pisse de chameaux. Ceux qui nous dictent la manière de nous habiller veulent nous renvoyer aux époques immémoriales de Nedjd et nous ‘’protéger’’ de toute modernité. Ouyahia a raison d’interdire le voile intégrale chez les fonctionnaires et Belghebrit à l’école. Ce sont là des affirmations de notre culture.

S. A. H.