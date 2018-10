«Seuls 6 chefs-lieux n’ont pas encore la fibre optique»

Par DDK | Il ya 1 heure | 183 lecture(s)

«Les six chefs-lieux communaux qui ne sont pas encore raccordés à la fibre optique sont M’Kira, Imsouhal, Akbil, Aït Chafaâ, Illilten et Iflissen. Pour les trois premiers, la procédure est déjà lancée même si l’opération a été infructueuse lors d’une première consultation. Nous venons d’ailleurs de la relancer. Pour les trois autres, l’opération est envisagée pour 2019».

La Dépêche de Kabylie : Peut-on connaître le programme que vous avez réalisé durant cette année 2018 ?

Amar Ada : depuis le mois de janvier au 30 septembre dernier, soit une période de neuf mois, nous avons posé 194 kilomètres de fibre optique à travers plusieurs localités de la wilaya. 8 chefs-lieux de communes ont été raccordés au réseau de la fibre optique, il s’agit des communes d’Idjer, Aït Yahia Moussa, Illoula Oumalou, Aït Zikki, Agouni Gueghrane, Tirmitine, Timizar et Aït Yahia. Un programme qui nous a coûté 340 millions de dinars. A ce programme s’ajoute en matière de réseau d’accès, l’installation de 30 équipements d’une capacité de 21 404 accès toutes technologies confondues (Idoom ADSL, Idoom 4G et Idoom fibre). 55 réseaux avec Idoom Adsl d’une capacité de 4 669 lignes. Nous avons pu raccorder aussi 90 zones blanches. Nous avons également réalisé des opérations pour l’amélioration des prestations de services par la rénovation et l’assainissement de 36 réseaux anciens, soit une consistance physique de 11 872 lignes.

Qu’est-il fait pour les zones enclavées ?

Pour les zones éloignées et aux reliefs accidentés,. Parfois l’accès est presque impossible, nous avons opté pour la pose d’une antenne4GLTE. 78 équipements ont été installés, ils sont d’une capacité de 52260 accès. D’ailleurs la couverture à internet via la 4 GLTE, a atteint au niveau de notre wilaya le taux de 94%. Quant au taux de pénétration, il est passé de32% en décembre 2016 à 55% en septembre 2018. 91% des chefs-lieux de communes ont été raccordés au réseau de la fibre optique. Plusieurs villages ont également bénéficié de la pose de la fibre optique. Nos efforts se poursuivront jusqu’à atteindre le taux de 100 % de couverture à travers toute la wilaya, soit par la fibre optique la où c’est possible soit par les équipements 4GLTE et autres pour faire parvenir internet à tous les foyers de notre wilaya.

Il persiste tout de même des chefs-lieux où la fibre optique ne parvient toujours pas...

Absolument, il reste en tout six chefs-lieux de commune qui ne jouissent pas encore de la fibre optique, notamment Aït Chafaâ, Illilten et Iflissen. Les trois autres chefs-lieux restants sont sur la voie d’en bénéficier, car la procédure est déjà lancée même si l’opération a été infructueuse lors d’une première consultation. Nous venons d’ailleurs de la relancer. Il s’agit des chefs-lieux de M’Kira, Imsouhal et Akbil. Pour les trois autres communes restantes, ce sera au début de l’année prochaine. Une fois les opérations réalisées, le taux de couverture à la fibre optique des chefs-lieux sera total et nous mettrons le cap sur le raccordement des villages. Dans tous les cas de figure, nous avons un programme consistant à réaliser à court et à long terme.

Justement, parlons de ce programme et des perspectives de votre direction ?

A court terme, un programme sera réalisé et mis en production dans quelques semaines. Il s’agit du raccordement d’Ath Atsou, le projet est achevé, nous sommes juste en phase d’essai pour le mettre en production. Nous avons aussi les villages Ikhelouiyen, dans la commune d’Ouaguenoun, Kemouda et Boukhalfa, à Tizi Ouzou, les chantiers sont en cours d’installation avant l’entame des travaux. Nous sommes aussi sur la planification de 40 sites pour le raccordement à la 4GLTE et aussi 116 sites dont les pré-requis sont réunis, nous attendons juste l’arrivage des équipements pour passer à leur installation. L’objectif est d’aller de l’avant et de faire parvenir soit la fibre optique quand c’est possible soit la 4GLTE à l’ensemble des foyers de la wilaya.

Qu’avez-vous fait pour améliorer les prestations?

C’est un volet auquel nous accordons une très grande importance. Nos clients ont le droit d’être reçus dans de bonnes conditions et ont aussi droit à des prestations de qualité. C’est pour cette raison que nous avons réalisé des travaux d’aménagement et d’extension au sein de nos agences. La nouvelle charte graphique de notre entreprise est mise en place. Plusieurs opérations d’embellissement, de rénovation, d’innovation et d’amélioration de l’accueil ont été faites. Le temps d’attente est réduit et se fait dans des conditions agréables. Le mobilier vétuste a été remplacé. Nos employés ont aussi le droit de travailler dans des conditions acceptables. Tout cela pour mettre tout le monde en confiance afin d’avancer et être performant.

Quelles sont les contraintes rencontrées sur le terrain ?

Les contraintes, il y’en a toujours, qui peut se vanter de ne pas en rencontrer ? Mais on est là, présents sur le terrain et on essaie de les lever et de les dépasser. Nous faisons face déjà à la difficulté du relief qui parfois et dans plusieurs régions est très accidenté. Donc, il faut déployer de gros moyens pour accomplir nos missions. Nous faisons aussi face aux problèmes des oppositions mais nous arrivons généralement à les lever avec beaucoup de sérénité dans les phases de dialogue. Il y aussi des cas de vol de câbles qui nous fait perdre beaucoup d’argent. Nous déposons des plaintes et les services de sécurité font leur boulot en neutalisant souvent les malfaiteurs. A présent, c’est l’apaisement. Nous n’avons enregistré aucun vol ces derniers temps, et c’est tant mieux pour tout le monde !

Entretien réalisé par Hocine T.